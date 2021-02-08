Yazılım Geliştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yazılım Geliştiricisi Maaşları, İş İlanları

Yazılım Geliştiricisi görev tanımı nedir, Yazılım Geliştiricisi ne iş yapar, Yazılım Geliştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yazılım Geliştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yazılım Geliştiricisi Tanımı; Kullanıcı talebi doğrultusunda, yazılım proje, iyileştirme ve destek taleplerinin karşılanması, kullanıcı taleplerinin analiz edilmesi, çözümle ilgili tasarımın yapılması, çözümün kodlanması, kullanıcıya test ettirilmesi, gerekli desteğin verilmesi konusunda bilgi ve beceri sahibi nitelikli kişidir.

Yazılım Geliştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yazılım Geliştiricisi Maaşları

Yazılım Geliştiricisi maaşı ortalama aylık 6350 - TL'dir. En düşük Yazılım Geliştiricisi maaşı 3500 -TL, En yüksek ise 9200 - TL'dir. Yazılım mühendisleri kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar. Ücretleri asgari ücretin en az 4 katı kadardır. Özel Sektörde ise tecrübe ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yazılım Geliştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Yazılım Geliştiricisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Lisans Mezunu olmak gerekmektedir.

Yazılım Geliştiricisi Ne İş Yapar?

a) İş plan ve organizasyonu yapmak

b) Bilgi teknolojileri departmanının tüm işlerinin, portalda çalışan kendi yazmış oldukları bir uygulama üzerinden takibini yapmak,

c) Kullanıcılar taleplerini yazılım, donanım, network vs. destek talepleri veya yeni proje talepleri portal uygulamasına girmek,

d) Destek taleplerinin, tiplerine göre belirli süreler içinde müdahale etmek ve çözümlemek,

e) Kullanıcı ile görüşülerek (fiziksel olarak veya uzaktan bağlantı ile) işin detayları almak ve analiz etmek, (Kullanıcı analizi onaylar, kodlama kodlama onaylanan tasarım üzerinden başlar)

f) Test ortamındaki uygulamayı kullanıcılara test ettirmek,

g) Sadece onaylanan geliştirmeler canlı ortama aktarmak,

h) Kullanıcılara gerekli teknik desteği vermek,

Yazılım Geliştiricisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Yazılım Geliştiricisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yazılım Geliştiricisi mesleğinin meslek kodu 2512.05 olarak belirlenmiştir

Yazılım Geliştiricisi Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Yazılım Geliştirmeci olmak isteyenlerin; - Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, - Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, - Bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (ikna) yeteneği olan, - Dikkatli, sabırlı, - Ekip çalışmasına yatkın, - Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir.

Yazılım Geliştiricisi Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışılır. Projelere bağlı olarak seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, programcılarla ve müşterilerle, yoğun olarak iletişim halindedirler.

Yazılım Geliştiricisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev alarak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar.

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