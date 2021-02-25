Yazın telafi eğitim olacak mı 2021? Yazın telafi eğitimi yapılacak mı 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını sürecinde yaz ayların yaklaşırken öğrenci ve velilerin sıklıkla araştırdığı yaz telafi eğiti planı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki; Yazın telafi eğitimi olacak mı, nasıl olacak? Yazın telafi eğitimi yapılacak mı 2021? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları...

YAZIN TELAFİ EĞİTİM OLACAK MI?

Bakan Ziya Selçuk, yaz aylarında yüz yüze eğitim olacak mı? sorusuna şu yanıtı verdi;

''Her türlü eğitim platformumuz açık olacak. EBA dünya birincisi. Bunu ben değil Google verileri söylüyor. Bu yüz yüze eğitim kadar iyi demek değil. Daha iyi olması için de risk değerlendirmesi yaparak sınıfları açmaya çalışıyoruz. Okullarını en fazla kapatan ülkeler arasında Türkiye listede yer alıyor. Riski gördüğümüz an kapatırız. Risk değerlendirmesi böyle dediği için kapatıyoruz. Riske minumum girerek kararlar alıyoruz. Eğitimi hallederiz bir şekilde. Bizim halledemediğimiz yer bu işin psikolojisi.''