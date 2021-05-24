YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları sorgulama ekranı

Adayların heyecanla beklediği YDS sınav sonuçları hakkında ÖSYM'den açıklama yapıldı. Bunun üzerine YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı

YDS 2021/5 YUNANCA-BULGARCA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adayların heyecanla beklediği açıklama yapıldı. Ösym'den yapılan açıklamada YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sonuçları açıklandığı bilgisi verildi. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) sonuçları açıklandı. 23 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 23 Mayıs 2021 tarihinde saat 18.00'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adayların sınav sonuçlarını öğrenmek için sonuc.osym.gov.tr adresine kimlik bilgileri ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDS NEDİR?

YDS, ÖSYM tarafından yılda üç kez yapılan, kamu personeli dahil olmak üzere akademik personel ve lisansüstü öğrenci alımı ilanlarında kullanılabilen bir yabancı dil sınavıdır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılmaktadır.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.