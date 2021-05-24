24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet Final bölümü ile FOX TV'deTeşkilat 12. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izleBakan Soylu'dan kritik hamle: Habertürk TV'de İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtlayacak!Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de24 Mayıs 1993 Bingöl Katliamı nedir? 33 Asker Olayı nedir? 24 Mayıs 1993 Bingöl Katliamı şehitleri isimleri nelerdir?24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'deHenüz 40 yaşındaydı, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'dan acı haberTaksim'de yok artık dedirten görüntüler! Faslı turist gözaltına alınmamak için soyundu24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 TV8'de
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları sorgulama ekranı

YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları sorgulama ekranı

Yabancı dil sınavında ter döken adaylar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara çevrilirken, adaylar YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları sorgulama ekranı başlıkları ile arama yapmaya başladı. İşte yanıtlar...

YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları sorgulama ekranı

Adayların heyecanla beklediği YDS sınav sonuçları hakkında ÖSYM'den açıklama yapıldı. Bunun üzerine YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı

YDS 2021/5 YUNANCA-BULGARCA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adayların heyecanla beklediği açıklama yapıldı. Ösym'den yapılan açıklamada YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sonuçları açıklandığı bilgisi verildi. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) sonuçları açıklandı. 23 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 23 Mayıs 2021 tarihinde saat 18.00'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

e2acttewyamaukz.jpg

YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adayların sınav sonuçlarını öğrenmek için sonuc.osym.gov.tr adresine kimlik bilgileri ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. 

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDS NEDİR?

YDS, ÖSYM tarafından yılda üç kez yapılan, kamu personeli dahil olmak üzere akademik personel ve lisansüstü öğrenci alımı ilanlarında kullanılabilen bir yabancı dil sınavıdır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılmaktadır.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT