YDS c seviyesi nedir, ne demek? YDS c seviyesi kaç puan? YDS puan seviyeleri nelerdir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanın dil seviyeleri nelerdir? YDS dil seviyelerine göre puanlanmaktadır. Örneğin YDS'de 90-100 arası puan alanlar A seviyesindedir. Peki YDS c seviyesi nedir, ne demek? YDS c seviyesi kaç puan? İşte YDS A, B, C, D, E, seviyesinin anlamları ve puanları...

YDS A SEVİYESİ KAÇ PUAN?

YDS A seviyesi için 90-100 puan alınması gerekir.

YDS B SEVİYESİ KAÇ PUAN?

YDS B seviyesi için 80-89 puan alınması gerekir.

YDS C SEVİYESİ KAÇ PUAN?

YDS C seviyesi için 70-79 puan alınması gerekir.

YDS D SEVİYESİ KAÇ PUAN?

YDS D seviyesi için 60-69 puan alınması gerekir.

YDS E SEVİYESİ KAÇ PUAN?

YDS E seviyesi için 50-59 puan alınması gerekir.

YDS NEDİR?

YDS, YÖK talimatı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçer.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?