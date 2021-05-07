YDS sınavında 180 dakika boyunca ter döken adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki YDS sonuçları açıklandı mı 2021? YDS sonuçlarına nereden ulaşılır? İşte yanıtlar...

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Adaylar heyecanla sınav sonuçlarını bekliyordu. 18 Nisan'da gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'ün Twitter hesabından paylaşım yaptı ve 2021-YDS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2021-YDS/1 sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. YDS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların kişisel bilgileri ile ÖSYM sitesine giriş yapmaları gerekmektedir. Yapılan açıklamada, "18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.