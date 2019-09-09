YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanıyor 2019?

YDS sınavına girenler internette sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları ne zaman açıklanır 2019? Sobuçlar kaç günde açıklanır? Sonuçlar kaç yıl geçerli? Tüm merak edilenler haberimizde...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI2019?

70 binden fazla adayın katılım sağladığı 2019-YDS/2 sınavının ardından soru ve cevapları yayımlandı.

"08 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarınıncevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2019 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. "

YDS SORU VE CEVAPLARI NEREDE OLACAK?

ÖSYM AİS sayfası üzerinden soruları ve cevapları erişime açacak. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar sorulara ve cevap anahtarına ulaşabilecekler.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

YDS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS 1 2 3 NEDİR?

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS 1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS 2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS 3) olarak geçmektedir.

British Town Şişli İngilizce Kursu, her üç sınav öncesinde de adaylara YDS Sınavına Hazırlık Kursu sunmakta sınav dönemlerinden önce eğitim takvimi ve müfredatlarını her sınav sonrası güncelleyerek yds kurslarında sınav stratejilerini, püf noktalarını ön planda tutarak eğitim vermektedir. British Town Şişli İngilizce kursu olarak sunduğumuz YDS Kursundaki eğitimimiz skor hedeflidir.

YDS'DE KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

– Doktora ve sanatta yeterlilik çalışmasına başvuracak adaylar için: en az 55 puan alınması gerekir.

– Doçent Adayları için: 100 üzerinden en az 65 Puan,

– Öğretim üyesi dışında Öğretim elemanı kadrolarına girebilmek için en az 50 puan

– Yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyen adaylar için gereken puanlar çalıştıkları kurumlar tarafından belirlenecektir.

– KPSS yabancı dile girmesi gerekenler de bu sınava katılacak, kpss puan türü belirlenirken bu sınavdan aldıkları puan da dikkate alınacaktır.

– Diğer kadrolar için alınması gereken puanlar, kurumlar tarafından belirlenecektir.

– Öğretim elemanı kadrosuna girilecek Üniversitede Yabancı dil kullanılıyorsa en az 80 puan

YDS KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM’nin almış olduğu karar doğrultusunda, adayların YDS sınavından alacakları puanların geçerlilik süresi kurumların kendi mevzuatlarında yer alan süre kadar olmaktadır.

Adayların YDS puanlarının geçerlilik süresi , başvuru yapılacak olan kurum tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte de YDS sınav sonuçları Yabancı Dil tazminatıyla ilgili olarak da 375 sayılı kanun hükmünde olan kararnamenin 2. Maddesince adayların sınavdan almış oldukları puanlar sınavın gerçekleştirildiği tarih itibariyle 5 yıl süre ile geçerliliğini koruyacaktır. Belirlenen bu 5 yıllık sürenin sonunda, aday sınava girmemişse yabancı dil düzeyi bir alt düzeye inmiş olarak kabul edilmektedir. C düzeyinde olan adayların da almış oldukları yabancı dil tazminatları da kesilmektedir.

Yıllara göre YDS sınavlarının açıklanma tarihleri ve süre bitimleri şu şekildedir:

2016-YDS Sonbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 22.09.2016 / Geçerlilik Süre Bitimi - 22.09.2021

2016-YDS İlkbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 14.04.2016 /Geçerlilik Süre Bitimi - 14.04.2021

2015-YDS Sonbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 01.10.2015 / Geçerlilik Süre Bitimi - 01.10.2020

2015-YDS İlkbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 21.04.2015 / Geçerlilik Süre Bitimi - 21.04.2020

2014-YDS Sonbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 17.09.2014 / Geçerlilik Süre Bitimi - 17.09.2019

2014 YDS İlkbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 17.04.2014 / Geçerlilik Süre Bitimi - 17.04.2019

2013-YDS Sonbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 06.09.2013 / Geçerlilik Süre Bitimi - 06.09.2018

2013-YDS İlkbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 17.04.2013 / Geçerlilik Süre Bitimi - 17.04.2018

2012 KPDS Sonbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 10.12.2012 / Geçerlilik Süre Bitimi - 10.12.2017

2012-ÜDS Sonbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 01.11.2012 / Geçerlilik Süre Bitimi - 01.11.2017

2012-KPDS İlkbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 07.06.2012 / Geçerlilik Süre Bitimi - 07.06.2017

2012-ÜDS İlkbahar: Sonuç Açıklama Tarihi - 09.04.2012 / Geçerlilik Süre Bitimi - 09.04.2017

2011-KPDS Sonbahar: Sonuç Açıklama Tarihi - 06.12.2011 / Geçerlilik Süre Bitimi - 06.12.2016

2011-ÜDS Sonbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 27.10.2011 / Geçerlilik Süre Bitimi - 27.10.2016

2011-KPDS İlkbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 14.06.2011 / Geçerlilik Süre Bitimi- 14.06.2016 *itibariyle geçerlilik süresi bitti.

2011-ÜDS İlkbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 05.04.2011 / Geçerlilik Süre Bitimi - 05.04.2016 *itibariyle geçerlilik süresi bitti.



2010-ÜDS Sonbahar : Sonuç Açıklama Tarihi - 07.01.2011 / Geçerlilik Süre Bitimi - 07.01.2016 *itibariyle geçerlilik süresi bitti.

YDS SINAV TAKVİMİ NASIL 2019?

YDS/2: Başvuru tarihi 16 Temmuz 2019 tarihinde başlıyor, 24 Temmuz 2019 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru günü 2 Ağustos 2019 olarak açıklandı. Sınav, 8 Eylül 2019’da yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 1 Ekim 2019.

YDS/3: Başvuru tarihi 9 Ekim 2019 tarihinde başlıyor, 16 Ekim 2019 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru günü 31 Ekim 2019 olarak açıklandı. Sınav, 1 Aralık 2019’da yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 24 Aralık 2019.