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Yedek Subay, Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu tıkla öğren | Yedek Subay, Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu açıklandı mı 2021?

Yedek Subay, Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu açıklandı mı? sorusu bir süredir merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı 16 Temmuz Cuma son dakika açıklamada bulundu. İşte Yedek Subay, Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu öğrenme ekranı.

Yedek Subay, Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu tıkla öğren | Yedek Subay, Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu açıklandı mı 2021?

Yedek Subay, Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu açıklandı mı? sorusu MSB'nin açıklamasıyla yanıt buldu.  Yedek Subay, Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu öğrenme ekranı haberimizde.  

YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY SINIFLANDIRMA SONUCU AÇIKLANDI MI?

MSB'den yapılan açıklamada, ''Temmuz/ağustos/eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbas/erlerin sınıflandırma sonuçları e-devlet ve  as.ş. bşk.lıklarından açıklanmıştır. '' denildi. 

YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY SINIFLANDIRMA SONUCU TIKLA ÖĞREN

Yedek Subay, Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu tıkla öğren | Yedek Subay, Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu açıklandı mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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