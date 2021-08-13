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Yediği baklava ölümüne sebep oldu! Şoke eden olay!

Kocaelin'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. 67 yaşındaki Selahattin Yıldıztekin, yediği baklavanın nefes borusuna kaçmasıyla hayatını kaybetti.

Yediği baklava ölümüne sebep oldu! Şoke eden olay!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak'ta yaşayan Sebahattin Yıldıztekin (67), Kurban Bayramı'nın 3. günün'de yediği baklava'nın soluk borusuna kaçması sonucu nefesi kesildi. AA'da yer alan habere göre Yıldıztekin, ailesinin olay yerine çağırmış olduğu sağlık ekiplerince Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanenin yoğun bakım ünitesine alındı.

Yediği baklava ölümüne sebep oldu! Şoke eden olay!

20 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastahane'de 20 gün boyunca tedavi altında olan evli ve 3 çocuk babası Aytekin, tüm müdahallere rağmen hayatını kaybetti. Yıldıztekin'in cenazesi, Köseköy Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yıldıztekin'in, 1987 yılında Köseköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

 

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