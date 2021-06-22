Yeğeniyle yasak aşkı ifşalanmıştı! Murat Başoğlu'na "Irz düşmanı" diyerek saldırdılar

Öz yeğeniyle yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından ünlü oyuncu ve sunucu Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti. Yasak aşk skandalıyla hafızalarda yer edinen Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istiyor.

2017 yılının temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde öz yeğeni ile teknede uygunsuz görüntüleri yayılan Murat Başoğlu olay hakkındaki sessizliğini korumuş ve uzun bir süre hiçbir yerde görüntülenmemişti.

Geçtiğimiz günlerde aylar sonra ilk kez objektiflere Yalıkavakta bir spor salonuna girerken yansımıştı.

SPOR SALONUNDA DAYAK YEDİ

Bülent Cankurt'un haberine göre, 'hayasızca davranışta' bulunmak suçundan hakkında bir yıla kadar hapis cezası istenen Murat Başoğlu Bodrum Yalıkavak'taki spor salonunda linç edilmiş.

Tanınmamak için büyük çaba sarf eden Başoğlu şapka ve güneş gözlüğü taksa da spor salonunda bulunan bir üye tarafından tanınmasının ardından darp edildi.

Başoğulu'na "Irz düşmanı" diyerek saldıran kişiyi spor salonundaki hocaların ayırdığı söyleniyor.