"Evlenmeden olmaz" dedi! Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!Balaman isminin anlamı nedir, Balaman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Damar isminin anlamı nedir, Damar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cebealp isminin anlamı nedir, Cebealp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı: Sergen gelecek, öyle gideceğizCenan isminin anlamı nedir, Cenan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Akçakan isminin anlamı nedir, Akçakan ne demektir? Kuranda geçiyor muRagib isminin anlamı nedir, Ragib ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Karadağ isminin anlamı nedir, Karadağ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yeğeniyle yasak aşkı ifşalanmıştı! Murat Başoğlu'na "Irz düşmanı" diyerek saldırdılar
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Yeğeniyle yasak aşkı ifşalanmıştı! Murat Başoğlu'na "Irz düşmanı" diyerek saldırdılar

Yeğeniyle yasak aşkı ifşalanmıştı! Murat Başoğlu'na "Irz düşmanı" diyerek saldırdılar

4 yıl önce adı skandal olaya karışan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda istenmeyerek müşteriler tarafından darp edildi.

Yeğeniyle yasak aşkı ifşalanmıştı! Murat Başoğlu'na "Irz düşmanı" diyerek saldırdılar

Öz yeğeniyle yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından ünlü oyuncu ve sunucu Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti. Yasak aşk skandalıyla hafızalarda yer edinen Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istiyor. 

2017 yılının temmuz ayında  Muğla'nın Bodrum ilçesinde öz yeğeni ile teknede uygunsuz görüntüleri yayılan Murat Başoğlu olay hakkındaki sessizliğini korumuş ve  uzun bir süre hiçbir yerde görüntülenmemişti.

Yeğeniyle yasak aşkı ifşalanmıştı! Murat Başoğlu'na "Irz düşmanı" diyerek saldırdılar

Geçtiğimiz günlerde aylar sonra ilk kez objektiflere Yalıkavakta bir spor salonuna girerken yansımıştı.

SPOR SALONUNDA DAYAK YEDİ

Bülent Cankurt'un haberine göre,  'hayasızca davranışta' bulunmak suçundan hakkında bir yıla kadar hapis cezası istenen Murat Başoğlu Bodrum Yalıkavak'taki spor salonunda linç edilmiş.

Yeğeniyle yasak aşkı ifşalanmıştı! Murat Başoğlu'na "Irz düşmanı" diyerek saldırdılar

Tanınmamak için büyük çaba sarf eden Başoğlu şapka ve güneş gözlüğü taksa da spor salonunda bulunan bir üye tarafından tanınmasının ardından darp edildi.

Başoğulu'na "Irz düşmanı" diyerek saldıran kişiyi spor salonundaki hocaların ayırdığı söyleniyor.

Yeğeniyle yasak aşkı ifşalanmıştı! Murat Başoğlu'na "Irz düşmanı" diyerek saldırdılar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT