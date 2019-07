Yekta Kopan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YEKTA KOPAN KİMDİR?



Doğum tarihi : 28.Mart.1968

Yekta Kopan kaç yaşında : 51

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Dublaj Sanatçısı, Yazar, TV Sunucusu

Yekta Kopan doğum yeri : Ankara

YEKTA KOPAN BİYOGRAFİSİ



Televizyonda seslendirdiği özellikle Jim Carrey, Geleceğe Dönüş filmi serilerindeki Michael J. Fox, çizgi film karakteri Sylvester ve Buz Devri animasyon film karakteri miskin Sid ile özdeşleşti.

Yekta Kopan, 28 Mart 1968 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası tiyatrocu Lütfü Kopan, annesi Engin Kopan’dır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Babası aracılığıyla henüz çocukken, TRT Ankara Radyosu’nda seslendirme çalışmalarına başladı. Sonrasında Çocuk Saati programında bu işin eğitimini aldı. Ablası Yeşim Kopanda seslendirme sanatçısıdır.

Yekta Kopan, Seslendirme sanatçısı olarak hayatı boyunca yaptığı çalışmalar sonucu sanatçının sesi özellikle Jim Carrey, Geleceğe Dönüş filmi serilerindeki Michael J. Fox, çizgi film karakteri Sylvester ve Buz Devri animasyon film karakteri miskin Sid ile özdeşleşti. Ayrıca Star Wars Sezon 1,2 ve 3'te Obi-Wan Kenobi'yi ve X Men 2'de Cyclops'u seslendirdi.

Hayalet Gemi dergisinde hikayeleri yayınlandı. Hayvan dergisinde kısa metinler, sinema dergisi Altyazı’da film eleştirileri yazdı. Öykü üstüne metinler yazdığı Eşik Cini dergisinin aynı zamanda yayın kurulunda da görev aldı.

Radyo programcılığı ve seslendirme çalışmalarının yanı sıra NTV televizyon kanalında her gün yayınlanan kültür-sanat programı “Gece Gündüz”ün sunuculuğunu yaptı.

2002 yılında yayınlanan 'Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri' kitabı Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanını kazandı.

2006’da İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali bünyesinde Tiyatro DOT tarafından sahnelenen ve bir Bülent Erkmen projesi olan 'İki Kişilik Bir Oyun'un metnini yazdı. Oyun Almanya, İtalya ve Hollanda’da sahnelendi. Daha Önce Tanışmış mıydık? adındaki e-kitabı altKitap.com tarafından yayınlandı.

2007 yılında yayınlanan “Karbon Kopya” adlı öykü kitabı, aynı yıl Dünya Kitap Ödülleri'nde "Yılın Telif Kitabı" ödülünü aldı. 'Bir de Baktım Yoksun' adlı öykü kitabı Kasım 2009'da yayımlandı. Bu kitap, Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne değer görüldü. Aynı kitap 2010 Milliyet Haldun Taner Öykü Ödülü'nü de alarak, aynı yıl içinde Öyküye verilen iki önemli ödülü kazanmış oldu.

Yekta Kopan öykülerinde mizah ve ironiyi harmanlamayı bir üslup özelliği olarak benimsemiştir. Dil oyunları yapmayı seven ve kelimelerin çağrışım imkânlarından yararlanan yazar, bazı öykülerinde imge ve sembollere de yer vermiştir. Ancak genel olarak baktığımızda yazarın yalın bir dili vardır.

Kopan'ın öykü kişileri genellikle eğitimli, edebiyatla ilişkisi olan, okumayı ve yazmayı seven entelektüel kişilerdir. Öykülerin baş kişisi genellikle erkektir. Yazar öykülerini çoğunlukla kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazmıştır. Kentlerde yaşayan bireylerin dünyasını anlatan yazar, öykülerinde modern yaşama yönelik eleştiriler - tüketim çılgınlığı, dilin yozlaşması, ailenin önemini yitirmesi, maddiyatçılık vb.-de getirmiştir.

2013 yılında Aile Çay Bahçesi adlı romanı yayımlandı.

Kitapları :

2014 - İpekli Mendil

2014 - İki Şiirin Arasında

2013 - Aile Çay Bahçesi

2012 - Kar İzleri Örttü

2011 - Kediler Güzel Uyanır

2009 - Burun

2009 - Bir de Baktım Yoksun

2007 - Karbon Kopya

2006 - İki Kişilik Bir Oyun

2005 - Kara Kedinin Gölgesi

2004 - İçimde Kim Var

2003 - Yedi Derste Vicdan Muhasebesi

2003 - Absürd Öyküler (Aslı Erdoğan, Bozkurt Şener, Cem Mumcu, Hasan Ali Toptaş, Yekta Kopan)

2002 - Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri

2000 - Fildişi Karası

Seslendirme Yaptığı filmler :

2016 - Robinson Crusoe (Türkçe seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 - Buz Devri: Büyük Çarpışma (Sid Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2016 - Kötü Kedi Şerafettin (Film) Cemil

2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Seslendirme)(Sinema Filmi)

2015 - Üçkağıtçı Mortdecai (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 - Blinky Bill: Kahraman KoalaBlinky Bill: Kahraman Koala (Türkçe seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 - Rio (Film) mavili

2012 - Max Maceraları- Max Kombatei (Film) Max

2011 - Rango (Film) Rango

2010 - Ayı Yogi (Film) Bobo

2009 - Melekler ve Şeytanlar(Film) Camerlengo Patrick Mckenna

2008 - Hancock (Film) Hancock

2008 - Bay Evet (Film) Carl Allen

2007 - 2009 - 2011 - Alvin ve Sincaplar 1-2-3 (Film) Alvin

2007 - Red Kit: Batı'ya Hücum (Film) Rin Tin Tin

2007 - Prenses Lissi ve Kar Adamı Yeti (Film) Franz

2006 - 2011 - Arabalar 1-2 (Film) Şimşek McQueen

2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Film) Levent Kazak

2006 - Barnyard Parti Hayvanları (Film ) Otis

2005 - 2008 - Madagaskar 1-2 (Film) Alex

2005 - Kebap Connection (Film) İbo

2005 - Şaşkın (Film) Radyo Çalışanı

2005 - Dick ve Jane İş Başında (Film) Dick Harper

2004 - Köpek Balığı Hikayesi (Animasyon) Oscar

2004 - Talihsiz Serüvenler Dizisi (Film) Kont Olaf

2003 - Aman Tanrım (Film) Bruce Nolan

2003 - Düş Kapanı(Film) Pete

2002 - 2006 - 2009 - Buz Devri 1-2-3-4 (Animasyon) Sid

2002 - 2003 - Yüzüklerin Efendisi (Film) Pippin

2001 - Majestic (Film) Luke Trimble

2001 - Kasım'da Aşk Başkadır (Film) Nelson Moss

2000 - Ben - Kendim ve Sevgilim (Film) Hank Evans

2000 - Bir Aşk Hikayesi (Film) Turgut

1999 - 2002 - 2005 - Yıldız Savaşları 1-2-3 (Film) Obi-Wan Kenobi

1999 - Dövüş Kulübü (Film) Tyler Durden

1999 - Ay'daki Adam (Film) Tony Clifton

1999 - Çarli (Dizi) İlker Aksum

1998 - Devlet Düşmanı (Film) Hicks

1998 - Truman Show (Film) Truman Burbank

1998 - Afrika Kaplanı-Kimin Ben? (Film) Jackie Chan

1997 - Yalancı Yalancı (Film) Jim Carrey

1996 - 1997 - 2001 - Çılgın Bediş (Dizi) Cenk Torun

1996 - Baş Belası (Film) Kablocu

1996 - Space Jam (Film) Duffy Duck

1996 - Polis Akademisi 4 (Film) Jackie Chan

1995 - Batman Daima (Film) Edward Nygma

1995 - Herkül (Dizi) Iolaus

1994 - 1995 - Budala Dedektif 1-2 (Film) Ace Ventura

1994 - Esaretin Bedeli (Film) Tim Robbins

1994 - Maske (Film) Maske

1993 - Cezalandırıcı (Film) Alfredo Garcia

1990 - Evimiz Hollywood'da (Dizi) Brandon

1987 - 1991 - Tanrı'nın Zırhı 1-2 (Film) Jackie Chan

1987 - Cesur ve Güzel (Dizi) Thorne Forrester

1987 - Bizim Ev (Dizi) Jesse Dayı

1986 - Muhteşem İkili (Dizi) Kuzen Balki

1985 - 1989 - 1990 - Geleceğe Dönüş 1-2-3 (Film) Marty McFly

1984 - Charles İş Başında (Dizi) Charles

1981 - Şirinler (Dizi) Güçlü Şirin

1978 - Beyaz Gölge (Dizi) Morris Thorpe