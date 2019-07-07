Yekta Kopan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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YEKTA KOPAN KİMDİR?
Doğum tarihi : 28.Mart.1968
Yekta Kopan kaç yaşında : 51
Kilo & Boy :
Burcu : Koç
Meslek : Dublaj Sanatçısı, Yazar, TV Sunucusu
Yekta Kopan doğum yeri : Ankara
YEKTA KOPAN BİYOGRAFİSİ
Televizyonda seslendirdiği özellikle Jim Carrey, Geleceğe Dönüş filmi serilerindeki Michael J. Fox, çizgi film karakteri Sylvester ve Buz Devri animasyon film karakteri miskin Sid ile özdeşleşti.
Yekta Kopan, 28 Mart 1968 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası tiyatrocu Lütfü Kopan, annesi Engin Kopan’dır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Babası aracılığıyla henüz çocukken, TRT Ankara Radyosu’nda seslendirme çalışmalarına başladı. Sonrasında Çocuk Saati programında bu işin eğitimini aldı. Ablası Yeşim Kopanda seslendirme sanatçısıdır.
Yekta Kopan, Seslendirme sanatçısı olarak hayatı boyunca yaptığı çalışmalar sonucu sanatçının sesi özellikle Jim Carrey, Geleceğe Dönüş filmi serilerindeki Michael J. Fox, çizgi film karakteri Sylvester ve Buz Devri animasyon film karakteri miskin Sid ile özdeşleşti. Ayrıca Star Wars Sezon 1,2 ve 3'te Obi-Wan Kenobi'yi ve X Men 2'de Cyclops'u seslendirdi.
Hayalet Gemi dergisinde hikayeleri yayınlandı. Hayvan dergisinde kısa metinler, sinema dergisi Altyazı’da film eleştirileri yazdı. Öykü üstüne metinler yazdığı Eşik Cini dergisinin aynı zamanda yayın kurulunda da görev aldı.
Radyo programcılığı ve seslendirme çalışmalarının yanı sıra NTV televizyon kanalında her gün yayınlanan kültür-sanat programı “Gece Gündüz”ün sunuculuğunu yaptı.
2002 yılında yayınlanan 'Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri' kitabı Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanını kazandı.
2006’da İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali bünyesinde Tiyatro DOT tarafından sahnelenen ve bir Bülent Erkmen projesi olan 'İki Kişilik Bir Oyun'un metnini yazdı. Oyun Almanya, İtalya ve Hollanda’da sahnelendi. Daha Önce Tanışmış mıydık? adındaki e-kitabı altKitap.com tarafından yayınlandı.
2007 yılında yayınlanan “Karbon Kopya” adlı öykü kitabı, aynı yıl Dünya Kitap Ödülleri'nde "Yılın Telif Kitabı" ödülünü aldı. 'Bir de Baktım Yoksun' adlı öykü kitabı Kasım 2009'da yayımlandı. Bu kitap, Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne değer görüldü. Aynı kitap 2010 Milliyet Haldun Taner Öykü Ödülü'nü de alarak, aynı yıl içinde Öyküye verilen iki önemli ödülü kazanmış oldu.
Yekta Kopan öykülerinde mizah ve ironiyi harmanlamayı bir üslup özelliği olarak benimsemiştir. Dil oyunları yapmayı seven ve kelimelerin çağrışım imkânlarından yararlanan yazar, bazı öykülerinde imge ve sembollere de yer vermiştir. Ancak genel olarak baktığımızda yazarın yalın bir dili vardır.
Kopan'ın öykü kişileri genellikle eğitimli, edebiyatla ilişkisi olan, okumayı ve yazmayı seven entelektüel kişilerdir. Öykülerin baş kişisi genellikle erkektir. Yazar öykülerini çoğunlukla kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazmıştır. Kentlerde yaşayan bireylerin dünyasını anlatan yazar, öykülerinde modern yaşama yönelik eleştiriler - tüketim çılgınlığı, dilin yozlaşması, ailenin önemini yitirmesi, maddiyatçılık vb.-de getirmiştir.
2013 yılında Aile Çay Bahçesi adlı romanı yayımlandı.
Kitapları :
2014 - İpekli Mendil
2014 - İki Şiirin Arasında
2013 - Aile Çay Bahçesi
2012 - Kar İzleri Örttü
2011 - Kediler Güzel Uyanır
2009 - Burun
2009 - Bir de Baktım Yoksun
2007 - Karbon Kopya
2006 - İki Kişilik Bir Oyun
2005 - Kara Kedinin Gölgesi
2004 - İçimde Kim Var
2003 - Yedi Derste Vicdan Muhasebesi
2003 - Absürd Öyküler (Aslı Erdoğan, Bozkurt Şener, Cem Mumcu, Hasan Ali Toptaş, Yekta Kopan)
2002 - Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri
2000 - Fildişi Karası
Seslendirme Yaptığı filmler :
2016 - Robinson Crusoe (Türkçe seslendirme) (Sinema Filmi)
2016 - Buz Devri: Büyük Çarpışma (Sid Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
2016 - Kötü Kedi Şerafettin (Film) Cemil
2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Seslendirme)(Sinema Filmi)
2015 - Üçkağıtçı Mortdecai (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2015 - Blinky Bill: Kahraman KoalaBlinky Bill: Kahraman Koala (Türkçe seslendirme) (Sinema Filmi)
2014 - Rio (Film) mavili
2012 - Max Maceraları- Max Kombatei (Film) Max
2011 - Rango (Film) Rango
2010 - Ayı Yogi (Film) Bobo
2009 - Melekler ve Şeytanlar(Film) Camerlengo Patrick Mckenna
2008 - Hancock (Film) Hancock
2008 - Bay Evet (Film) Carl Allen
2007 - 2009 - 2011 - Alvin ve Sincaplar 1-2-3 (Film) Alvin
2007 - Red Kit: Batı'ya Hücum (Film) Rin Tin Tin
2007 - Prenses Lissi ve Kar Adamı Yeti (Film) Franz
2006 - 2011 - Arabalar 1-2 (Film) Şimşek McQueen
2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Film) Levent Kazak
2006 - Barnyard Parti Hayvanları (Film ) Otis
2005 - 2008 - Madagaskar 1-2 (Film) Alex
2005 - Kebap Connection (Film) İbo
2005 - Şaşkın (Film) Radyo Çalışanı
2005 - Dick ve Jane İş Başında (Film) Dick Harper
2004 - Köpek Balığı Hikayesi (Animasyon) Oscar
2004 - Talihsiz Serüvenler Dizisi (Film) Kont Olaf
2003 - Aman Tanrım (Film) Bruce Nolan
2003 - Düş Kapanı(Film) Pete
2002 - 2006 - 2009 - Buz Devri 1-2-3-4 (Animasyon) Sid
2002 - 2003 - Yüzüklerin Efendisi (Film) Pippin
2001 - Majestic (Film) Luke Trimble
2001 - Kasım'da Aşk Başkadır (Film) Nelson Moss
2000 - Ben - Kendim ve Sevgilim (Film) Hank Evans
2000 - Bir Aşk Hikayesi (Film) Turgut
1999 - 2002 - 2005 - Yıldız Savaşları 1-2-3 (Film) Obi-Wan Kenobi
1999 - Dövüş Kulübü (Film) Tyler Durden
1999 - Ay'daki Adam (Film) Tony Clifton
1999 - Çarli (Dizi) İlker Aksum
1998 - Devlet Düşmanı (Film) Hicks
1998 - Truman Show (Film) Truman Burbank
1998 - Afrika Kaplanı-Kimin Ben? (Film) Jackie Chan
1997 - Yalancı Yalancı (Film) Jim Carrey
1996 - 1997 - 2001 - Çılgın Bediş (Dizi) Cenk Torun
1996 - Baş Belası (Film) Kablocu
1996 - Space Jam (Film) Duffy Duck
1996 - Polis Akademisi 4 (Film) Jackie Chan
1995 - Batman Daima (Film) Edward Nygma
1995 - Herkül (Dizi) Iolaus
1994 - 1995 - Budala Dedektif 1-2 (Film) Ace Ventura
1994 - Esaretin Bedeli (Film) Tim Robbins
1994 - Maske (Film) Maske
1993 - Cezalandırıcı (Film) Alfredo Garcia
1990 - Evimiz Hollywood'da (Dizi) Brandon
1987 - 1991 - Tanrı'nın Zırhı 1-2 (Film) Jackie Chan
1987 - Cesur ve Güzel (Dizi) Thorne Forrester
1987 - Bizim Ev (Dizi) Jesse Dayı
1986 - Muhteşem İkili (Dizi) Kuzen Balki
1985 - 1989 - 1990 - Geleceğe Dönüş 1-2-3 (Film) Marty McFly
1984 - Charles İş Başında (Dizi) Charles
1981 - Şirinler (Dizi) Güçlü Şirin
1978 - Beyaz Gölge (Dizi) Morris Thorpe
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