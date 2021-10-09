Yelve ne demek, TDK'ya göre Yelve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yelve ne demek? Yelve TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yelve kelimesi. Peki yelve ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yelve nedir, yelve kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Yelve kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Yelve kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

YELVE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yelve kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yelve kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Florya



YELVE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- su yelvesi

