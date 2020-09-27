Sultangazi'de evinin balkonunda oturan bir kişiye pompalı tüfekli saldırıda bulunulduKayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralıReal Madrid, konuk olduğu Real Betis'i 3-2 mağlup etmeyi başardıSomali ordusu, aşağı Şabelle bölgesinde Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuğu kurtardıİzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradıYemen hükümeti ve Husi temsilcileri esir ve tutuklu takasında anlaştıOzan Kabak'tan "tükürük" açıklaması: "Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu"Küçükçekmece’de pompalıyla metruk bina önünde uyuşturucu isyanıMalatya'da bir vatandaşın aracından 125 Bin TL parasını çalan 5 kişi tutuklandıLübnan'da bir günde rekor sayıda kişide koronavirüs tespit edildi
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Yemen hükümeti ve Husi temsilcileri esir ve tutuklu takasında anlaştı

Yemen hükümeti ve Husi temsilcileri esir ve tutuklu takasında anlaştı

İSTANBUL (AA) - Yemen hükümeti ve İran destekli Husiler, 1000'den fazla esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Yemen hükümeti ve Husi temsilcileri esir ve tutuklu takasında anlaştı

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen hükümeti ve Husi temsilcileri, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Taraflar, 1008 esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda anlaştı.

Esir ve tutuklu takasına Suudi askerlerin de dahil edileceği belirtilirken, sayı konusunda bilgi verilmedi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT