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Yemen'de hapishaneye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Yemen’in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; onlarca kişinin hayatını kaybetti.

Yemen'de hapishaneye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Yemen’in Saada bölgesindeki Remand Hapishanesi'ne  Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısının İran destekli Husilerin kontrolündeki Saada bölgesindeki Remand Hapishanesi'ne düzenlendiği ifade edildi.

Dün gece düzenlenen saldırı sonrası ölü ve yaralıların El-Cumhuriye Hastanesine nakledildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğü, 138 kişinin yaralandığı ifade edildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey Başkanlığı saldırı için "kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Yemen'de hapishaneye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Berkem Temizel
Gece Editörü
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