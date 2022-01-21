Yemen'de hapishaneye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var Yemen’in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; onlarca kişinin hayatını kaybetti.

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Yemen’in Saada bölgesindeki Remand Hapishanesi'ne Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından hava saldırısı düzenlendi. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısının İran destekli Husilerin kontrolündeki Saada bölgesindeki Remand Hapishanesi'ne düzenlendiği ifade edildi. Dün gece düzenlenen saldırı sonrası ölü ve yaralıların El-Cumhuriye Hastanesine nakledildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğü, 138 kişinin yaralandığı ifade edildi. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey Başkanlığı saldırı için "kabul edilemez" açıklamasında bulundu. ?Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tartışmalı şarkı sözlerine #Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan, fikir özgürlüğü diyerek yorumladı.

⭕️Peki sizde Ali Babacan'ın görüşlerine katılıyor musunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 19, 2022 Berkem Temizel Gece Editörü