Yeni asgari ücret zammı için rakamlar havada uçuyor! Gazeteci Latif Şimşek, kimsenin beklemediği rakamı yazdı!

tv100 yazarı Latif Şişmek, 2023 yılı asgari ücreti hakkında dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı. Şimşek, çalışma-ekonomi bürokratları ve iş adamları ile yaptığı sohbetlerden yola çıkarak asgari ücret hakkında rakam verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni asgari ücret zammı için rakamlar havada uçuyor! Gazeteci Latif Şimşek, kimsenin beklemediği rakamı yazdı!

Milyonlarca çalışan TÜİK'e göre yüzde 85.51 olarak kayıtlara geçerken asgari ücret zammı da söz konusu oranın altında ezildi. Vatandaşlar yeni yılda asgari ücrete gelecek zam için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarından çıkacak kararı beklerken birçok rakam konuşuluyor.

Yeni asgari ücret zammı için rakamlar havada uçuyor! Gazeteci Latif Şimşek, kimsenin beklemediği rakamı yazdı!

TÜRK-İŞ RAKAM VERMİŞTİ

Türk - İş'in Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret zammı için rakamlar havada uçuyor! Gazeteci Latif Şimşek, kimsenin beklemediği rakamı yazdı!

KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ RAKAM

Ücret hakkında birçok öngörü bulunurken tv100 yazarı Latif Şişmek, asgari ücrete gelebilecek zam hakkında kimsenin tahmin etmediği bir rakam verdi.

Şimşek köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret sorunu da ancak böyle radikal bir kararla aşılabilir.

Eğer 2022 Temmuz'undaki gibi ara zam formülü düşünülmezse, enflasyon düşme trendine girse bile asgari ücret, 2023’te periyodik olarak her geçen ay alım gücünü yine kaybedecek.

9 bin 900 liraya “imkânsız” diyenler ve uygulanamaz bulanlar yine de kötümser olmasın.

İşin iyi yanı; alım gücünün dibe vurduğu dönemde, hem iktidar hem de iş dünyası kabul edilemeyecek bir asgari ücret peşinde değil.

Olması gerekeni değil de olabilecek miktarı, uzlaşılabilecek olanı konuşalım.

Peki nedir tarafların uzlaşabileceği miktar?

Yeni asgari ücret zammı için rakamlar havada uçuyor! Gazeteci Latif Şimşek, kimsenin beklemediği rakamı yazdı!

Şu an en olası asgari ücret 8 bin 500 lira olarak görünüyor. Bunu ezbere söylemiyorum. Kimi çalışma-ekonomi bürokratları ve iş adamları ile yaptığım sohbetlerden çıkardığım sonuç: 8 bin 500 net.

Benim daha iyimser senaryom ise şu; komisyondan çıkacak rakam ne olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanı bir miktar düzeltme için devreye girecek. Yani; komisyondan 8 bin 500 olarak çıkar. Cumhurbaşkanı bu miktarı 9 bin liraya yükseltir ve kimse de itiraz etmez.

Devlet işverenin asgari ücret üzerindeki yükünü biraz daha hafifletir. Tazminat ödemeleri için uygun faizli kredi vermek gibi bir takım adımlar da atarsa, işveren kanadından büyük bir itiraz gelmez.

Hadi hayırlısı."

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