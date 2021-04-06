Yeni Asya gazetesinin imtiyaz sahibi, başarılı ve çalışkan gazeteci Mehmet Kutlular'ın vefat haberi, basın camiasında hüzünle karşılandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenilen Kutlular hakkında araştırılan Yeni Asya gazetesinin sahibi Yeni Asya gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular kimdir? Nereli? Mehmet Kutlular öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

YENİ ASYA GAZETESİNİN SAHİBİ MEHMET KUTLULAR KİMDİR? NERELİ?

1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğan 83 yaşındaki Mehmet Kutlular, aslen Çanakkale Biga'lıdır.

1957 yılında asker olduğu Manisa'da Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı.

21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi.

Mehmet Kutlular, Türkiye’nin gündemine, “postmodern darbe” denilen 28 Şubat sürecinde uzun süre gündemde kaldı.

Askerî vesayetin sesinin çok çıktığı ve “bin yıl süreceğini” belirttiği o süreçte yaşanan sert baskılar karşısında, “Marmara depremi” (17 Ağustos 1999) vesilesiyle Kutlular’ın verdiği “Deprem İlahî ikazdır” mesajı, bazı kesimleri ayağa kaldırmıştı.

“Deprem İlâhî İkazdır” dediği için 276 gün hapis yatan Kutlular’a sembolik bir tazminat ödenmesine dair mahkeme kararı Yargıtay’dan döndü.

2001 yılında 2 yıl 1 günlük kesinleşmiş hapis cezasının infazı Metris Cezaevi'ne konuldu.

AİHM, hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etmişti.

Hatıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplamıştır.

MEHMET KUTLULAR ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz'ün paylaşımı ile öğrenilen vefat haberi, basın dünyasını yasa boğdu.

5 Nisan’da, “Zaman zaman tekrarlanan bir rahatsızlığının yine nüksetmesi sebebiyle hastanede tedaviye ve tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alınan Mehmet Kutlular Ağabeye “Geçmiş olsun” diyor; Şâfi-i Hakikî olan Rabbimizden hayırlı ve âcil şifalar niyaz ediyoruz.” paylaşımı yapan Güleçyüz bugün, “Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.” ifadeleriyle vefatı duyurdu.

Rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Birinci Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken hayatını kaybettiği öğrenilen Kutlular'ın ölümüne ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.