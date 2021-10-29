1969'da hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi, bugün (29 Ekim 2021) yeni hali ile kapılarını açtı. Açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda Yeni Atatürk Kültür Merkezi açıldı mı? | Yeni Atatürk Kültür Merkezi nerede? | Nasıl gidilir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı.

YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NEREDE?

10 Şubat 2019'da temeli atılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde hizmete açıldı. Atatürk Kültür Merkezi veya kısaca AKM, İstanbul'da Taksim Meydanı'ndadır.

Opera, bale, tiyatro, konser ve kongre amacı ile kullanılan içinde bir sergi salonu ve sinema da bulunan yapıdır.

YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NASIL GİDİLİR?

AKM'ye ulaşım metro, otobüs v.b. araçlarla sağlanabilmektedir.

Yenikapı-Hacıosman M2 metro hattı üzerindeki Taksim durağında inerek direkt ulaşım sağlanabilmektedir.

YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alıyor.

AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.

Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla yeşil çatı sistemi yapıldı.

Yeni AKM'de bulunan büyük salon olarak adlandırılan opera salonu yaklaşık 4 bin 500 metrekare fuaye alanına ve 2040 kapasiteli salona sahip. Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte.

Sahne mekaniği ve sistemleri dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip olup, 65 metre sahne derinliğinde, 4 ana sahne asansörü yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ve üzerlerinde yer alacak 4 hareketli vagondan oluşuyor. Ayrıca ana sahne üzerinde 1 adet döner sahne vagonu yer alıyor. AKM'nin bütün salonları akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri olarak en üst seviyede malzemelerle donatıldı.

Ayrıca AKM'deki salonların hepsi akustik olarak dizayn edilerek kurulacak orkestra kabuğu ile konser verilmesine de olanak sağlıyor.

Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da hatırasını korumak adına aslına uygun şekilde yapılan merkezde, yine eski binanın opera fuayesindeki döner merdiven aslına uygun inşa edildi.

AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme, cam doğrama, yer kaplama işleri tamamlandı.

5 bloktan oluşan ve 30 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 95 bin metrekare kapalı alana sahip AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş kaplamalarının tamamı bitirildi.

AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alıyor.

Ayrıca AKM'de yapılan prova salonları, kayıt stüdyosu ve solist ve orkestra çalışma odaları akustik olarak modern bir şekilde dizayn edildi.