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  3. Yeni Çorumspor 0 - 0 1461 Trabzon / Maç Özeti

Yeni Çorumspor 0 - 0 1461 Trabzon / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Yeni Çorumspor, 1461 Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yeni Çorumspor 0 - 0 1461 Trabzon / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Yeni Çorumspor, 1461 Trabzon ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yeni Çorumspor ve 1461 Trabzon taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Yeni Çorumspor sahasında 1461 Trabzon ile 27.01.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yeni Çorumspor - 1461 Trabzon maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2019 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

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Yeni Çorumspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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1461 TRABZON1461 Trabzon

1461 Trabzon İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bayburt İl Özel İdare1913602884520
2Kocaelispor19114423123711
3Serik Belediyespor199732015345
4Yeni Çorumspor199282620296
5Turgutluspor198472823285
6Karacabey Birlikspor19847232628-3
7Payasspor19838182127-3
8Diyarbekirspor197572323260
9Muğlaspor197391816242
1024 Erzincanspor19658242523-1
11Halide Edip Adıvar SK19586202523-5
121461 Trabzon194105161722-1
13Bağcılar SK19577242622-2
14Gölcükspor19568111721-6
15Fatsa Belediyespor19487141920-5
16Cizrespor19487122020-8
17Ankara Adliyespor19388171917-2
18Bucaspor193610162915-13

Fikstür

26.01.2019Bağcılar SK2-3Halide Edip Adıvar SK
26.01.2019Kocaelispor2-0Gölcükspor
27.01.2019Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor Fatsa Belediyespor
27.01.2019Karacabey Belediyespor2-1Muğlaspor
27.01.2019Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor3-0Fatsa Belediyespor
27.01.2019Anadolu Bağcılar SK Halide Edip Adıvar SK
27.01.2019Yeni Çorumspor0-01461 Trabzon
27.01.2019Bucaspor0-1Payasspor
27.01.2019Çorum Belediyespor 1461 Trabzon
27.01.2019Serik Belediyespor1-024 Erzincanspor
27.01.2019Diyarbekirspor2-2Turgutluspor
27.01.2019Cizrespor2-1Ankara Adliyespor
27.01.2019Karacabey Birlikspor Cizrespor
27.01.2019Bayburt Grup Özel İdare Fatsa Belediyespor

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