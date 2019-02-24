Yeni Çorumspor 0 - 0 Halide Edip Adıvarspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Yeni Çorumspor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Yeni Çorumspor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yeni Çorumspor ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Yeni Çorumspor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 24.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yeni Çorumspor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.02.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Yeni Çorumspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Halide Edip Adıvarspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bayburt İl Özel İdare
|23
|15
|6
|2
|35
|12
|51
|23
|2
|Kocaelispor
|23
|13
|4
|6
|30
|20
|43
|10
|3
|Karacabey Birlikspor
|23
|12
|4
|7
|31
|27
|40
|4
|4
|Serik Belediyespor
|22
|10
|9
|3
|25
|18
|39
|7
|5
|Yeni Çorumspor
|23
|11
|3
|9
|31
|23
|36
|8
|6
|Payasspor
|23
|10
|4
|9
|22
|26
|34
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar SK
|23
|8
|9
|6
|24
|26
|33
|-2
|8
|Turgutluspor
|23
|9
|4
|10
|33
|33
|31
|0
|9
|Diyarbekirspor
|23
|8
|6
|9
|26
|26
|30
|0
|10
|24 Erzincanspor
|23
|8
|5
|10
|30
|30
|29
|0
|11
|Cizrespor
|23
|6
|10
|7
|18
|23
|28
|-5
|12
|Muğlaspor
|23
|7
|6
|10
|21
|21
|27
|0
|13
|1461 Trabzon
|23
|5
|11
|7
|19
|21
|26
|-2
|14
|Gölcükspor
|23
|6
|7
|10
|14
|22
|25
|-8
|15
|Fatsa Belediyespor
|23
|5
|9
|9
|17
|24
|24
|-7
|16
|Bağcılar SK
|22
|5
|8
|9
|25
|29
|23
|-4
|17
|Ankara Adliyespor
|23
|3
|11
|9
|22
|25
|20
|-3
|18
|Bucaspor
|23
|3
|8
|12
|19
|36
|17
|-17
Fikstür
|24.02.2019
|Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor
|2-0
|24 Erzincanspor
|24.02.2019
|Yeni Çorumspor
|0-0
|Halide Edip Adıvar SK
|24.02.2019
|Ankara Adliyespor
|1-1
|Kızılcabölükspor
|24.02.2019
|Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor
|24 Erzincanspor
|24.02.2019
|Karacabey Belediyespor
|2-0
|Turgutluspor
|24.02.2019
|Bağcılar SK
|P-P
|Serik Belediyespor
|24.02.2019
|Çorum Belediyespor
|Halide Edip Adıvar SK
|24.02.2019
|Anadolu Bağcılar SK
|Serik Belediyespor
|24.02.2019
|Muğlaspor
|0-0
|Fatsa Belediyespor
|24.02.2019
|Kocaelispor
|3-0
|Payasspor
|24.02.2019
|Karacabey Birlikspor
|Turgutluspor
|24.02.2019
|Diyarbekirspor
|1-1
|Bucaspor
|24.02.2019
|Cizrespor
|1-0
|1461 Trabzon
|24.02.2019
|Bayburt Grup Özel İdare
|24 Erzincanspor
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