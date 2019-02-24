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  3. Yeni Çorumspor 0 - 0 Halide Edip Adıvarspor / Maç Özeti

Yeni Çorumspor 0 - 0 Halide Edip Adıvarspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Yeni Çorumspor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yeni Çorumspor 0 - 0 Halide Edip Adıvarspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Yeni Çorumspor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yeni Çorumspor ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Yeni Çorumspor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 24.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yeni Çorumspor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.02.2019 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

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Yeni Çorumspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bayburt İl Özel İdare23156235125123
2Kocaelispor23134630204310
3Karacabey Birlikspor2312473127404
4Serik Belediyespor2210932518397
5Yeni Çorumspor2311393123368
6Payasspor231049222634-4
7Halide Edip Adıvar SK23896242633-2
8Turgutluspor2394103333310
9Diyarbekirspor238692626300
1024 Erzincanspor2385103030290
11Cizrespor236107182328-5
12Muğlaspor2376102121270
131461 Trabzon235117192126-2
14Gölcükspor236710142225-8
15Fatsa Belediyespor23599172424-7
16Bağcılar SK22589252923-4
17Ankara Adliyespor233119222520-3
18Bucaspor233812193617-17

Fikstür

24.02.2019Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor2-024 Erzincanspor
24.02.2019Yeni Çorumspor0-0Halide Edip Adıvar SK
24.02.2019Ankara Adliyespor1-1Kızılcabölükspor
24.02.2019Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor 24 Erzincanspor
24.02.2019Karacabey Belediyespor2-0Turgutluspor
24.02.2019Bağcılar SKP-PSerik Belediyespor
24.02.2019Çorum Belediyespor Halide Edip Adıvar SK
24.02.2019Anadolu Bağcılar SK Serik Belediyespor
24.02.2019Muğlaspor0-0Fatsa Belediyespor
24.02.2019Kocaelispor3-0Payasspor
24.02.2019Karacabey Birlikspor Turgutluspor
24.02.2019Diyarbekirspor1-1Bucaspor
24.02.2019Cizrespor1-01461 Trabzon
24.02.2019Bayburt Grup Özel İdare 24 Erzincanspor

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