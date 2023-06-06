Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından ilk paylaşımını gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak ilk paylaşımını Twitter üzerinden vatandaşlara ulaştırdı.

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Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından ilk paylaşımını gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve gelmesinin ardından Dışişleri Bakanı görevini aldıktan sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Hakan Fidan, "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi.

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