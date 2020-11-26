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Yeni doğan bebeğini soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı

Sivas’ta yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak hayatını kaybetmesine neden olan anne tutuklandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sivas’ta meydana geldi.

35 yaşındaki 2 çocuk annesi N.G. yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

N.G., hastanede devam eden tedavisi sonrası il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadın emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye çıkarıldı.

Yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölüme terk eden N.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bebeğin babası yapılan DNA testinin sonucunda ortaya çıkacak.

Yeni doğan bebeğini soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı

Berkem Temizel
Gece Editörü


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