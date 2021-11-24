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  3. Yeni dönem başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: BAE Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye gelecek

Yeni dönem başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: BAE Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan resmi ziyaret kapsamında bugün Türkiye'ye gelecek.

Yeni dönem başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: BAE Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet ederek bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi. 

Açıklamada görüşmenin içeriği hakkında bilgiler verilerek şunlar kaydedildi:

"Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

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