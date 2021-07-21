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Yeni Haiti Başbakanı Ariel Henry kimdir? Kaç yaşında? | Ariel Henry hayatı

Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici olarak başbakanlık görevini üstlenen Claude Joseph istifa ederek yerine Ariel Henry getirildi. Peki Yeni Haiti Başbakanı Ariel Henry kimdir? Kaç yaşında? | Ariel Henry hayatı ve tüm detaylar haberimizde...

Yeni Haiti Başbakanı Ariel Henry kimdir? Kaç yaşında? | Ariel Henry hayatı

Başkent Port-au-Prince'deki özel rezidansında, 7 Temmuz günü uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin ölmeden hemen önce atamasını gerçekleştirdiği Ariel Henry, görevi, geçici olarak mevkiiye getirilen Claude Joseph'ten devraldı. Bunu üzerine arama motorlarında sıklıkla bakılan Yeni Haiti Başbakanı Ariel Henry kimdir? Kaç yaşında? | Ariel Henry hayatı konularını biz de haberimizde işledik. İşte detaylar...

YENİ HAİTİ BAŞBAKANI ARİEL HENRY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? | ARİEL HENRY HAYATI

6 Kasım 1949'da doğan 72 yaşındaki Ariel Henry, politik hayatının yanı sıra bir beyin cerrahıdır. Başbakan Evans Paul tarafından Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı olarak atandığı 22 Ocak 2015 - 11 Eylül 2015 tarihleri ​​arasında İçişleri ve Bölgesel Topluluklar Bakanı olarak görev yaptı.

Yeni Haiti Başbakanı Ariel Henry kimdir? Kaç yaşında? | Ariel Henry hayatı

28 Mart 2016 tarihine kadar görevde kaldı.

5 Temmuz 2021'de Başkan Jovenel Moïse tarafından Haiti'nin bir sonraki başbakanı olarak seçildi.

Yeni Haiti Başbakanı Ariel Henry kimdir? Kaç yaşında? | Ariel Henry hayatı

İki gün sonra, cumhurbaşkanı suikaste uğradı ve iktidar geçişini durdurdu.

19 Temmuz 2021'de Başbakan Vekili Claude Joseph, iktidarı Henry'ye devredeceğini açıkladı.

Yeni Haiti Başbakanı Ariel Henry kimdir? Kaç yaşında? | Ariel Henry hayatı

Henry 20 Temmuz'da başbakan olarak yemin etti. 

Henry üyesi olan sonlu bir merkez solda ve sosyal demokrat parti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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