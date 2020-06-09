Yeni İstihdam Kalkanı paketinin detayları belli oldu
Normalleşme takvimi çerçevesinde çalışmaları süren Yeni İstihdam Kalkanı paketinin detayları belli oldu. Buna göre işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
NTV'nin haberine göre yeni düzenleme şu şekilde olacak;
Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek
Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek
İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde
17 EKİM'E KADAR UZATILMIŞ OLACAK
Corona virüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.
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