Yeni İstihdam Kalkanı paketinin detayları belli oldu

NTV'nin haberine göre yeni düzenleme şu şekilde olacak;

Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek

Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek

İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde

17 EKİM'E KADAR UZATILMIŞ OLACAK

Corona virüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.