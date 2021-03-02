Yeni Malatyaspor 0 - 1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında nefesler tutuldu. 59. dakikada Atiba Hutchinson'nın attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş böylelikle maçın tek golünü atmış oldu.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı, siyah beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah beyazlı takım üst üste 4. maçını gol yemeden kazandı. Hutchinson'ın 59. dakikada attığı golle gelen galibiyet Beşiktaş taraftarını sevindirdi. Golün asistini ise Aboubakar yaptı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 57 yaptı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.