Yeni Malatyaspor 1-3 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU Süper Lig'de futbol heyecanı 12. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, etkili oyunuyla rakibini 1-3 mağlup etti ve 3 puanı hanesine ekledi.

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Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya girildi. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir takımları karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yaşayan Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazanarak serisini sürdürdü. YENİ MALATYASPOR 1-3 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | MAÇ SONUCU 56. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı. 59. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Visca, kaleci Ertaç Özbir'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-2 61. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golü buldu. Visca'nın sağdan ceza sahasına girerek verdiği pasta topla buluşan Okaka bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3. 84. dakikada Visca'nın sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir'den seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlağı Sadık Çiftpınar kale çizgisinden kafayla çıkardı. 90+1 ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Kaleci Volkan Babacan'ın kısa düşen pasında topu kontrol eden Kubilay Kanatsızkuş'uu vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3 yeni malatyaspormedipol başakşehir