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Yeni Malatyaspor 2 - 0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi. Ev sahibi takım üst üste 2. maçını kazandı.

Yeni Malatyaspor 2 - 0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep'i 2-0 yendi.

MAÇ ÖZETİ

47. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.

58. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh, karşı karşıya kaldığı kaleci Günay Güvenç'i çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşma, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor 2 - 0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

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