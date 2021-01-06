Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 17. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 05.01.2021 16:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Yeni Malatyaspor
|Demir Grup Sivasspor
|2
|2
Yeni Malatyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri
Sarper Barış Saka(hakem), Mustafa Savranlar(1. Yardımcı Hakem), Cemal Alpay(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 26. Semih Kaya, 57. Issam Chebake, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli, 99. Adem Büyük
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 9. Umut Bulut, 11. Jody Lukoki, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 24. Olcay Şahan, 39. Erkan Kaş, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 90. Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
Moryke Fofana,25.dk (f), Benjamın Tetteh,63.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Afrıyıe Acquah 52.dk, Sarı Kart Jetmir Topalli 29.dk, Sarı Kart Wallace Fortuna Dos Santos 34.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmed Ildız 88.dk, Moryke Fofana 65.dk, Afrıyıe Acquah 81.dk, Jetmir Topalli 46.dk
Oyuna Girenler
Olcay Şahan 88.dk, Jody Lukoki 65.dk, Umut Bulut 81.dk, Kubilay Kanatsızkuş 46.dk
Demir Grup Sivasspor İlk 11
35. Ali Şaşal Vural, 8. Robın Yalçın, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 14. Samba Camara, 19. Kubilay Eren Şahin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
Erdoğan Yeşilyurt,18.dk (h), Max Alaın Gradel,32.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Uğur Çiftçi 30.dk
Oyundan Çıkanlar
Erdoğan Yeşilyurt 90+3.dk, Max Alaın Gradel 81.dk, Faycal Fajr 68.dk
Oyuna Girenler
Ziya Erdal 90+3.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 81.dk, Jorge Felıx Munoz Garcıa 68.dk
Süper Lig 17. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Gaziantep FK
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|31
|13
|2
|Beşiktaş
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|31
|12
|3
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|4
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|30
|14
|5
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|29
|10
|6
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|7
|Trabzonspor
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|23
|-2
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|9
|Fatih Karagümrük
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|21
|5
|10
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|21
|-1
|11
|Çaykur Rizespor
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|20
|-2
|12
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|13
|Sivasspor
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|19
|-3
|14
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|Gençlerbirliği
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|16
|-9
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|10
|-12
Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları
|05.01.2021
|Konyaspor
|4-3
|Galatasaray
|05.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-2
|Sivasspor
|05.01.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|MKE Ankaragücü
|06.01.2021
|Trabzonspor
|Göztepe
|06.01.2021
|Gençlerbirliği
|Hatayspor
|06.01.2021
|Denizlispor
|Kayserispor
|06.01.2021
|Beşiktaş
|Çaykur Rizespor
|06.01.2021
|Başakşehir FK
|BB Erzurumspor
|06.01.2021
|Antalyaspor
|Fatih Karagümrük
|07.01.2021
|Fenerbahçe
|Alanyaspor