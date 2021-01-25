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Yeni Malatyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray ile 24.01.2021 16:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yeni Malatyaspor, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maç sonucu:

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY
Yeni Malatyaspor Galatasaray
0 1

Yeni Malatyaspor Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 16:00

Yeni Malatyaspor Galatasaray Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Serkan Ok(avar)

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 6. Afrıyıe Acquah, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük, 9. Umut Bulut

Yedekler

67. Eray İşcan, 39. Erkan Kaş, 92. Bülent Cevahir, 8. Fernando Ruben Zuquı, 20. Ahmed Ildız, 11. Jody Lukoki, 98. Jetmir Topalli, 14. Doğukan Emeksiz, 19. Benjamın Tetteh, 61. Zeki Yavru

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ahmed Ildız 90+1.dk, Sarı Kart Issam Chebake 88.dk, Sarı Kart Benjamın Tetteh 65.dk

Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 79.dk, Umut Bulut 90+1.dk, Kubilay Kanatsızkuş 46.dk, Issam Chebake 90+2.dk, Afrıyıe Acquah 79.dk

Oyuna Girenler

Ahmed Ildız 79.dk, Jody Lukoki 90+1.dk, Benjamın Tetteh 46.dk, Doğukan Emeksiz 90+2.dk, Zeki Yavru 79.dk

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 20. Emre Akbaba, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

34. Okan Kocuk, 99. Fatih Öztürk, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 49. Valentıne James Ozornwafor, 54. Emre Kılınç, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Ryan Guno Babel,87.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Taylan Antalyalı 81.dk, Sarı Kart Ryan Guno Babel 90.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Turan 74.dk, Emre Akbaba 85.dk, Younes Belhanda 74.dk, Sofıane Feghoulı 26.dk, Marcelo Josemır Saracchı Pıntos 85.dk

Oyuna Girenler

Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 74.dk, Ömer Bayram 85.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 74.dk, Emre Kılınç 26.dk, Chrıstıan Nekadıo Luyındama 85.dk

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş20142447234424
2Galatasaray20123541173924
3Fenerbahçe19123439233916
4Gaziantep FK2098334243510
5Trabzonspor209652523332
6Hatayspor209562925324
7Alanyaspor1994630173113
8Fatih Karagümrük208663329304
9Yeni Malatyaspor207672726271
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Çaykur Rizespor20677273525-8
13Sivasspor19595212324-2
14Başakşehir FK20668263224-6
15Konyaspor206592727230
16Kasımpaşa19649213022-9
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü195311223018-8
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları

23.01.2021Gençlerbirliği1-2Trabzonspor
23.01.2021Başakşehir FK1-1Çaykur Rizespor
24.01.2021Denizlispor1-2Fatih Karagümrük
24.01.2021Gaziantep FK1-1Hatayspor
24.01.2021Yeni Malatyaspor0-1Galatasaray
24.01.2021Konyaspor0-0Antalyaspor
24.01.2021Beşiktaş2-1Göztepe
25.01.2021Alanyaspor MKE Ankaragücü
25.01.2021Kasımpaşa Sivasspor
25.01.2021Fenerbahçe Kayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü
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