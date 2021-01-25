Yeni Malatyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray ile 24.01.2021 16:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yeni Malatyaspor, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu?
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maç sonucu:
|Yeni Malatyaspor
|Galatasaray
|0
|1
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor Galatasaray Maçının Hakemleri
Ali Palabıyık(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Serkan Ok(avar)
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor İlk 11
1. Abdulsamed Damlu, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 6. Afrıyıe Acquah, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük, 9. Umut Bulut
Yedekler
67. Eray İşcan, 39. Erkan Kaş, 92. Bülent Cevahir, 8. Fernando Ruben Zuquı, 20. Ahmed Ildız, 11. Jody Lukoki, 98. Jetmir Topalli, 14. Doğukan Emeksiz, 19. Benjamın Tetteh, 61. Zeki Yavru
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ahmed Ildız 90+1.dk, Sarı Kart Issam Chebake 88.dk, Sarı Kart Benjamın Tetteh 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Adem Büyük 79.dk, Umut Bulut 90+1.dk, Kubilay Kanatsızkuş 46.dk, Issam Chebake 90+2.dk, Afrıyıe Acquah 79.dk
Oyuna Girenler
Ahmed Ildız 79.dk, Jody Lukoki 90+1.dk, Benjamın Tetteh 46.dk, Doğukan Emeksiz 90+2.dk, Zeki Yavru 79.dk
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 20. Emre Akbaba, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı
Yedekler
34. Okan Kocuk, 99. Fatih Öztürk, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 49. Valentıne James Ozornwafor, 54. Emre Kılınç, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol
Teknik Sorumlu
Goller
Ryan Guno Babel,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Taylan Antalyalı 81.dk, Sarı Kart Ryan Guno Babel 90.dk
Oyundan Çıkanlar
Arda Turan 74.dk, Emre Akbaba 85.dk, Younes Belhanda 74.dk, Sofıane Feghoulı 26.dk, Marcelo Josemır Saracchı Pıntos 85.dk
Oyuna Girenler
Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 74.dk, Ömer Bayram 85.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 74.dk, Emre Kılınç 26.dk, Chrıstıan Nekadıo Luyındama 85.dk
Süper Lig 21. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|2
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|39
|24
|3
|Fenerbahçe
|19
|12
|3
|4
|39
|23
|39
|16
|4
|Gaziantep FK
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|35
|10
|5
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|6
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|32
|4
|7
|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|31
|13
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|30
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|27
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|13
|Sivasspor
|19
|5
|9
|5
|21
|23
|24
|-2
|14
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|15
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|16
|Kasımpaşa
|19
|6
|4
|9
|21
|30
|22
|-9
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|19
|5
|3
|11
|22
|30
|18
|-8
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları
|23.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-2
|Trabzonspor
|23.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Çaykur Rizespor
|24.01.2021
|Denizlispor
|1-2
|Fatih Karagümrük
|24.01.2021
|Gaziantep FK
|1-1
|Hatayspor
|24.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-1
|Galatasaray
|24.01.2021
|Konyaspor
|0-0
|Antalyaspor
|24.01.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Göztepe
|25.01.2021
|Alanyaspor
|MKE Ankaragücü
|25.01.2021
|Kasımpaşa
|Sivasspor
|25.01.2021
|Fenerbahçe
|Kayserispor