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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE | ATV CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu heyecanı başlıyor. Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı son 16 turu maçının detaylarını haberimizde paylaştık. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE | ATV CANLI YAYIN

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin karşılaşacağı mücadele, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni Malatyaspor, kupada son olarak Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 mağlup etti. Galatasaray ise Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmişti. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı, 12 Ocak Salı günü saat 20.45'de ATV ekranlarında olacak. 

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerindetek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm maçları A Spor'dan naklen ve şifresiz izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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