Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE | ATV CANLI YAYIN

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin karşılaşacağı mücadele, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni Malatyaspor, kupada son olarak Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 mağlup etti. Galatasaray ise Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmişti. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı, 12 Ocak Salı günü saat 20.45'de ATV ekranlarında olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerindetek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm maçları A Spor'dan naklen ve şifresiz izlenebilir.