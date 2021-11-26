Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI BEİNSPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1'i izlemek için Yeni Malatyaspor - Galatasaray Bein Sports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Yasin Kol görev alacak.