Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı

Hürriyet muhabiri Süleyman Arat, Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan'ın depremin ardından enkaz altında kaldığını ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı

AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde etkili oldu. Depremin etkilediği illerden olan Malatya'da enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Malatya'da enkaz altında kalan isimlerden birinin Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan olduğu ifade edildi.

Hürriyet muhabiri Süleyman Arat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldığı bilgisi geldi. Dilerim sağ salim kurtulur" ifadelerini kullandı.

MALATYASPOR: HENÜZ HABER ALINMAMAMIŞTIR

Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınmamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin."

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