ABD Başkanlık seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimlerinde adaylar kimler?AK Partili 12 başkandan istifa haberi12 Ağustos gram,çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?Akit gazetesi sosyalist partiyi hedef gösterdiYeni Malatyaspor, ses getirecek bir transfere imza attı!Dolar kuru ne kadar oldu? (12 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )Fenerbahçe'de yeni hedef Marko Livaja!Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımıYeni ehliyet için gerekli evraklar nelerdir? Yeni ehliyet nasıl alınır, harcı ne kadar 2020?Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i kadrosuna kattı!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor, ses getirecek bir transfere imza attı!

Yeni Malatyaspor, ses getirecek bir transfere imza attı!

Süper Lig'de bu sezonu 16. sırada bitiren ancak küme düşmenin kaldırılması nedeniyle ligde kalan Malatyaspor, ses getirecek bir transferi duyurdu.

Yeni Malatyaspor, ses getirecek bir transfere imza attı!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından ligin kaderini değiştirecek bir karar verilmişti. TFF'nin Gençlik ve Spor Bakanı ile yaptığı toplantı sonrasında açıkladığı karar ile Süper Lig'den küme düşme kaldırılmıştı. Sezonu 16. sırada bitiren Malatyaspor'da bu karar ile ligde kaldı. Yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek olan Malatyaspor, gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. 

Yeni Malatyaspor, ses getirecek bir transfere imza attı!

Brezilya Ligi'nden Santos'ta forma giyen Christian Cueva, kiralık olarak Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. 

Peru Milli Takımı’nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki “10 numara”, kiralık olarak Malatya’ya imza atacak.

Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Cueva 39 gol atıp 41 asist yaptı.

CHRİSTİAN CUEVA KİMDİR?

1991 doğumlu Perulu oyuncu 1,69 boyunda. Kariyeri boyunca Peru ve Brezilya takımlarında forma giyen Cueva, Peru milli takımının da kıdemli oyuncusu. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT