Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından ligin kaderini değiştirecek bir karar verilmişti. TFF'nin Gençlik ve Spor Bakanı ile yaptığı toplantı sonrasında açıkladığı karar ile Süper Lig'den küme düşme kaldırılmıştı. Sezonu 16. sırada bitiren Malatyaspor'da bu karar ile ligde kaldı. Yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek olan Malatyaspor, gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Brezilya Ligi'nden Santos'ta forma giyen Christian Cueva, kiralık olarak Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Peru Milli Takımı’nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki “10 numara”, kiralık olarak Malatya’ya imza atacak.

Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Cueva 39 gol atıp 41 asist yaptı.

CHRİSTİAN CUEVA KİMDİR?

1991 doğumlu Perulu oyuncu 1,69 boyunda. Kariyeri boyunca Peru ve Brezilya takımlarında forma giyen Cueva, Peru milli takımının da kıdemli oyuncusu.