Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç sonucu | Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç özeti

İki takım Yeni Malatyaspor - Sivasspor karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/8 Finaller tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç sonucu ve Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç özeti detayları...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ancak ilk maçı 4-0 kazanan kırmızı-beyazlı takım tur atlayan taraf oldu.

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç özeti

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor deplasmanda bir başka Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazansa da, ilk maçta 4-0 galip gelen kırmızı-beyazlı takım çeyrek finale yükseldi.

Maçın henüz 3. dakikasında Sivasspor Mert Hakan Yandaş'la 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım ise 80'de Gökhan Töre ile eşitliği yakaladı ve maçın skorunu Chebake belirledi: 2-1

2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu 0-1

13. dakikada Fatih'in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan'a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada Guilherme'nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın pasıyla topla buluşan Acquah'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut

Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Gökhan, Ahmed, Hadebe, Donald, Chaaleli, Erşan, Özer, Muhammed

Teknik Direktör: Ali Ravcı

DG Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone

Yedekler: Muammer, Mamadou, Armin, Furkan, Volkan, Ziya, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Mert Hakan (dk. 2) (DG Sivasspor)

Sarı Kartlar: Chebake (Yeni Malatayspor), Yasin (DG Sivasspor)

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı detayları

90'

Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda 2 dakika uzatma oynanacak.

89'

Guilherme şutunu çekiyor ancak isabet yok.

88'

Oyuncu değişikliği! Sivasspor için oyuncu değişikliği. Mert Hakan Yandaş çıkan oyuncu, Armin Djerlek giren oyuncu.

83'

Sivasspor takımının Arouna Kone ile kaleye çektiği şut, Yeni Malatyaspor savunmasından dönüyor.

81'

Yeni Malatya Stadyumu stadında, Sivasspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

79'

1:1

Gol! Ev sahibi takım beraberliği yakaladı. 1-1.

79'

Mitchell Donald şut! Top Sivasspor defansından dönüyor.

78'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Yeni Malatyaspor takımında şutu çeken oyuncu Thievy Bifouma.

77'

Oyuncu değişikliği! Yeni Malatya Stadyumu stadında oynanan maçta Sivasspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Volkan Egri, sahayı terk eden oyuncu Yasin Öztekin.

75'

Oyuncu değişikliği. Robin Yalçın sahadan çıkan oyuncu, Mitchell Donald maça dahil olan oyuncu.

75'

Caner Osmanpaşa sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Fatih Aksoy.

74'

Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Sivasspor.

74'

Robin Yalçın çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

73'

Sivasspor takımında Fatih Aksoy sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

72'

Yeni Malatyaspor takımında Robin Yalçın kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

69'

Yeni Malatyaspor takımı Thievy Bifouma ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

69'

Yeni Malatyaspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Guilherme.

67'

Arturo Mina kafa vuruşunda isabet bulamıyor. Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

67'

Korner kazanan takım Yeni Malatyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Guilherme.

66'

Sivasspor takımında Yasin Öztekin çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

66'

Sivasspor oyuncusu Mert Hakan Yandaş şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

63'

Oyuncu değişikliği! Ali Ravci oyuncu değişikliğine gidiyor. Yeni Malatya Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Töre,Gökhan, çıkan oyuncu Afriyie Acquah.

62'

Maçın hakemi Mustafa Ögretmenoglu, Sivasspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

61'

Abdou Traore, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Malatya şehrinde skor değişmedi.

61'

Yeni Malatya Stadyumu stadında, Sivasspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

60'

Korner kazanan takım Yeni Malatyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Guilherme.

57'

Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Yeni Malatyaspor atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Umut Bulut.

56'

Yeni Malatyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Guilherme.

54'

Yeni Malatyaspor takımında Guilherme çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

53'

Sivasspor savunması Thievy Bifouma tarafından çekilen şutu engelliyor. Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

51'

Robin Yalçın şutunu çekiyor ancak isabet yok.

50'

Yeni Malatya Stadyumu stadında, Guilherme sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

47'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Yasin Öztekin.

46'

Oyuncu değişikliği! Yeni Malatyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Teenage Hadebe , çıkan oyuncu Mustafa Akbaş.

Yeni Malatya Stadyumu stadında ikinci yarının başlama vuruşu yapıldı.

Birinci devre sona erdi.

45'

+2

Mert Hakan Yandaş isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Malatya şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

45'

1. Devre sonuna eklenen süre 1 dakika.

42'

Sivasspor takımı golü bulabilirdi ama Arouna Kone çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

39'

Yeni Malatyaspor takımında Umut Bulut kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

39'

Maçın hakemi Mustafa Ögretmenoglu, Yeni Malatyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

38'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Sivasspor takımında şutu çeken oyuncu Arouna Kone.

38'

Erdoğan Yeşilyurt kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Yeni Malatyaspor savunmasınca engelleniyor.

34'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Yeni Malatyaspor takımında Mustafa Akbaş.

34'

Yeni Malatya Stadyumu stadında, Guilherme sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

34'

Yeni Malatyaspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Guilherme.

30'

Yeni Malatya Stadyumu stadında, Yeni Malatyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

25'

Sarı kart gören oyuncu Yasin Öztekin

22'

Arturo Mina kafayla topu Sivasspor ağlarına göndermek istedi fakat Sivasspor savunması gole izin vermiyor.

22'

Maçın hakemi Mustafa Ögretmenoglu, Yeni Malatyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



21'

Robin Yalçın kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

14'

Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Sivasspor.

14'

Gole yaklaşan takım Sivasspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Mert Hakan Yandaş. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

14'

Korner kazanan takım Sivasspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Yasin Öztekin.

13'

Sivasspor takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Mert Hakan Yandaş tekrar sahada.

11'

Mustafa Ögretmenoglu sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Mert Hakan Yandaş

9'

Yeni Malatyaspor takımında sarı kart gören oyuncu Issam Chebake.

2'

0:1

Gol! Mert Hakan Yandaş takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 0-1.

1'

Mustafa Ögretmenoglu ilk düdüğü çalıyor ve Yeni Malatya Stadyumu Stadı'ndaki mücadeleyi başlatıyor.

Yeni Malatya Stadyumu stadında oynanacak maçın takım kadroları açıklandı.

Sivasspor son 4 maçta yenilmedi.

Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

Yeni Malatyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.