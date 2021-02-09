Yeni Malatyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor ile 08.02.2021 19:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yeni Malatyaspor, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maç sonucu: Yeni Malatyaspor Trabzonspor 0 2 Yeni Malatyaspor Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.02.2021 19:00

Yeni Malatyaspor Trabzonspor Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 20. Ahmed Ildız, 6. Afrıyıe Acquah, 61. Zeki Yavru, 19. Benjamın Tetteh, 99. Adem Büyük, 9. Umut Bulut

Yedekler

25. Ertaç Özbir, 39. Erkan Kaş, 4. Stephen Patrıck Mallan, 21. Moryke Fofana, 8. Fernando Ruben Zuquı, 92. Bülent Cevahir, 66. Jospın Nshımırımana, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli, 30. Alperen Arslan

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 4. Hüseyin Türkmen, 32. Edgar Mıguel Ie

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 14. Hakan Yeşil, 19. Safa Kınalı, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 29. Yunus Mallı, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 48 20 4 Trabzonspor 23 12 6 5 30 24 42 6 5 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Gaziantep FK 23 10 8 5 37 28 38 9 8 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 37 7 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 29 -1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 23 6 8 9 32 30 26 2 13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 26 -10 14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 24 -11 17 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 22 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 18 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları