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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor ile 08.02.2021 19:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maç sonucu:

YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR
Yeni Malatyaspor Trabzonspor
0 2

Yeni Malatyaspor Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.02.2021 19:00

Yeni Malatyaspor Trabzonspor Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 20. Ahmed Ildız, 6. Afrıyıe Acquah, 61. Zeki Yavru, 19. Benjamın Tetteh, 99. Adem Büyük, 9. Umut Bulut

Yedekler

25. Ertaç Özbir, 39. Erkan Kaş, 4. Stephen Patrıck Mallan, 21. Moryke Fofana, 8. Fernando Ruben Zuquı, 92. Bülent Cevahir, 66. Jospın Nshımırımana, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli, 30. Alperen Arslan

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 4. Hüseyin Türkmen, 32. Edgar Mıguel Ie

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 14. Hakan Yeşil, 19. Safa Kınalı, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 29. Yunus Mallı, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray23153547184829
2Beşiktaş23153550264824
3Fenerbahçe23153545254820
4Trabzonspor2312653024426
5Alanyaspor23125640234117
6Hatayspor23115739293810
7Gaziantep FK2310853728389
8Fatih Karagümrük2310763629377
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor23788293029-1
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe236893230262
13Çaykur Rizespor23689293926-10
14Kasımpaşa237511253626-11
15Konyaspor226610272824-1
16Kayserispor236611172824-11
17Başakşehir FK236611274124-14
18BB Erzurumspor235711213622-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü225314263918-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları

06.02.2021Fenerbahçe0-1Galatasaray
06.02.2021Kasımpaşa1-4Hatayspor
06.02.2021Başakşehir FK0-1Fatih Karagümrük
06.02.2021Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor
07.02.2021BB Erzurumspor1-1Kayserispor
07.02.2021Denizlispor1-1Antalyaspor
07.02.2021MKE Ankaragücü1-4Sivasspor
07.02.2021Beşiktaş1-0Konyaspor
08.02.2021Yeni Malatyaspor0-2Trabzonspor
08.02.2021Gaziantep FK2-0Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
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