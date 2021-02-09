Yeni Malatyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor ile 08.02.2021 19:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maç sonucu:
|Yeni Malatyaspor
|Trabzonspor
|0
|2
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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Malatya Stadyumu - Malatya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.02.2021 19:00
Yeni Malatyaspor Trabzonspor Maçının Hakemleri
Erkan Özdamar(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor İlk 11
1. Abdulsamed Damlu, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 20. Ahmed Ildız, 6. Afrıyıe Acquah, 61. Zeki Yavru, 19. Benjamın Tetteh, 99. Adem Büyük, 9. Umut Bulut
Yedekler
25. Ertaç Özbir, 39. Erkan Kaş, 4. Stephen Patrıck Mallan, 21. Moryke Fofana, 8. Fernando Ruben Zuquı, 92. Bülent Cevahir, 66. Jospın Nshımırımana, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli, 30. Alperen Arslan
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 4. Hüseyin Türkmen, 32. Edgar Mıguel Ie
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 14. Hakan Yeşil, 19. Safa Kınalı, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 29. Yunus Mallı, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 24. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|48
|29
|2
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|3
|Fenerbahçe
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|48
|20
|4
|Trabzonspor
|23
|12
|6
|5
|30
|24
|42
|6
|5
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|41
|17
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Gaziantep FK
|23
|10
|8
|5
|37
|28
|38
|9
|8
|Fatih Karagümrük
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|37
|7
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|29
|-1
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|12
|Göztepe
|23
|6
|8
|9
|32
|30
|26
|2
|13
|Çaykur Rizespor
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|26
|-10
|14
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|15
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|24
|-1
|16
|Kayserispor
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|24
|-11
|17
|Başakşehir FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|24
|-14
|18
|BB Erzurumspor
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|22
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|18
|-13
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|18
|-19
Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları
|06.02.2021
|Fenerbahçe
|0-1
|Galatasaray
|06.02.2021
|Kasımpaşa
|1-4
|Hatayspor
|06.02.2021
|Başakşehir FK
|0-1
|Fatih Karagümrük
|06.02.2021
|Alanyaspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|07.02.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Kayserispor
|07.02.2021
|Denizlispor
|1-1
|Antalyaspor
|07.02.2021
|MKE Ankaragücü
|1-4
|Sivasspor
|07.02.2021
|Beşiktaş
|1-0
|Konyaspor
|08.02.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-2
|Trabzonspor
|08.02.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|Göztepe