Yeni Medya ve Geleneksel (Eski) Medya Arasındaki Farklar Neledir?

1-Geleneksel medya araçlarında üretici ile tüketici kesin sınırlarla ayrılmıştır. İki grup birbirlerini etkileyemez ve iletişimleri olsa da sınırlıdır. Yeni Medya araçları ise üretici ve tüketici arasındaki sınırları kaldırmıştır. Çift kanallıdır, iki taraf da birbirlerini etkileyebilir. Örneğin herhangi bir web sitesinde yayınlanan habere, araştırma yazısına ya da reklama anında yorum yapılabilir.

2- Tüm olaylardan, gelişmelerden ve haberlerden anında haberdar olmanızı sağlayan yeni medya araçlarına karşılık geleneksel medya yazılı ve görsel basın araçlarından oluşur. Örneğin Arap devrimi-Cezayir olaylarındaki herhangi bir gelişme, bombalama ya da çatışma geleneksel medya tarafından ertesi gün ya da haber saatinde verilecektir. Ama cep telefonu ile bu olayı çeken kişinin sosyal medya hesabında veya diğer web sitelerinde bu olayı anında paylaşması mümkündür. Arap devriminin birçok bölgeye ve ülkeye çok hızlı biçimde yayılmasını sağlayan en önemli faktörlerden birisi de Yeni Medya araçlarının sağladığı imkanlar olmuştur.

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3-Yeni Medya’da yanlış verilen haberi ya da hatalı bilgiler içeren bir makaleyi, görüntüyü anında düzeltebilirsiniz. Ama geleneksel medyada yapılan benzeri hataları düzeltmek için ertesi günü ya da yeni yayın saatini beklemek, özür metni gibi içerikler yayınlamak gerekecektir.

4- Yeni medyada maliyetler çok düşüktür. Yayın yapmak için sadece İnternet bağlantısına sahip olmak yeterlidir. Düşük maliyet ve kolay erişim imkanı, kişisel markalaşma şansının ya da ufak şirketlerin rekabet şansının yükselmesini sağlar. Geleneksel medyada işçilik, nakliye, yayın araçları vb. birçok maliyetin bulunması, yayın yapmayı zorlaştıran önemli faktörlerdir. Tabi bu araçları kullanarak reklam yapmak isteyen kişilerin katlanması gereken maliyetler de yükselecektir.

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Dolayısıyla geleneksel medya kaynakları yeterli olan, maddi gücü yüksek olan şirketlerin ve kişilerin kullanabilecekleri bir reklam platformu olarak da değerlendirilebilir. Oysa yeni medya araçlarındaki imkanlar kullanılarak açılan bloglar, sosyal medya kanalları, Google Ads gibi mecralar kriterler koyarak hedef kitlenize kolay bir şekilde ve düşük maliyetle ulaşmanızı sağlayan imkanlar, kaynakları kısıtlı olan kişilere de reklam ve tanıtım yapma, fikirlerini dünyayla paylaşma imkanı sağlamaktadır. Yani yeni medya reklam seçenekleri rekabetin sertleşmesini ve küçük oyuncuların da pazara girmesini kolaylaştıran etkenler olarak gösterilebilirler.

5- Yeni medya araçlarının sayısal temsil ve modülerlik gibi özellikleri farklı dallarda uzmanlaşma gerektirmektedir. İletişim, iktisat, reklamcılık gibi meslek dalları ve uzmanlar geleneksel medyada olduğu gibi yeni medya kanallarında da önem verilen uzmanlıklar. Ama bu teknolojilerin devamını sağlamak ve geliştirmek için yazılım mühendisleri ve teknisyenleri gibi kod yazan / düzenleyen kişilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Tabi yeni medya araçları ve iletişim yöntemleri üzerine uzmanlaşan kişilerin de bu dünyada yer alması gerekiyor. Dolayısıyla üniversiteler ve çeşitli akademik kuruluşlar, sertifika veren kurumlar Sosyal Medya Uzmanı, Yeni Medya ve İletişim Sistemleri, Yeni Medya ve Halkla İletişim gibi programlar açılmaktadır.

6- Nispeten yaşı küçük olan bireyler, özellikle 2000 yılı sonrasında doğanlar, yeni medya araçlarını daha iyi şekilde, yetkin bireyler olarak kullanabilmektedir. 60 kuşağı ya da 70 kuşağı ise geleneksel medya araçlarına bağlı, yeni medya kanallarını sadece zorunlu olduklarında kullanan bireyler olarak görünmektedir. Bu durum özellikle reklam verenlerin reklamlarını yayınlayacakları platformları belirledikleri aşamalarda önem kazanmaktadır.

Bu durum yeni medya kanalları arasında bile önem kazanabilmektedir. Örneğin orta yaşları hedefleyen bir ürünü sunan firmalar, o dönemlerde doğan kişilerin daha çok kullandıkları Facebook üzerinde reklam yayınlamayı tercih edebilmektedir. Daha genç bir kitleyi hedefleyen kişiler ise Instagram, Twitter gibi ortamları kullanmaktadır. Günümüzde medyanın fiziksel görünümü teknolojinin etkisiyle değişmiştir. Daha ince ve mobil yaşama uygun taşınabilir boyutlarda medya teknolojileriyle çevrelenmiş durumdayız. Bu da gittiğimiz her yerde medya içeriğine erişim sağlayabilmemizin yolunu açan önemli bir etkendir.

Yeni iletişim teknolojilerinde yakınsama, birbirinden farklı özelliklere ve olanaklara sahip teknolojilerin bir araya gelerek karma bir teknolojiyi oluşturmasıdır. İletişim teknolojilerinin yakınsaması dijital dilin kullanımının, bir sonucudur. Bunun yanı sıra yayıncılık, telekomünikasyon sistemleri ve bilgisayarlaşma iletişim teknolojilerinin bir araya gelmesini sağlayan teknolojik gelişmelerdir.