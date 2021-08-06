Bir süredir hakkında istifa etti haberleri çıkan Ziya Selçuk, bu iddialara yanıt vermemişti. Resmi gazetede yayımlanan kararla bu iddialar doğrulandı. Görevi bırakan Ziya Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer getirildi. Bu görev değişiminin ardından internette Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta dünyaya gelen Mahmut ÖZER, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapan Özer, Yüksek Lisans ve Doktorasını 1996 ve 2001 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında yapmıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

BİRÇOK GÖREVİ ÜSTLENDİ

Mahmut Özer, 28 Kasım 2010 - 4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü yapan Mahmut Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı görevini yaptı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de icra eden Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atandı. Hala İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı da olan Mahmut Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştı. 51 yaşındaki Özer, 5 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni Milli Eğitim Bakanlığına oldu.