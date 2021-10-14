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Yeni Platoncu ne demek, TDK'ya göre Yeni Platoncu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yeni Platoncu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Yeni Platoncu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yeni Platoncu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Yeni Platoncu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Yeni Platoncu ne demek, TDK'ya göre Yeni Platoncu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yeni Platoncu ne demek? Yeni Platoncu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yeni Platoncu kelimesi. Peki yeni Platoncu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yeni Platoncu nedir, yeni Platoncu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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YENİ PLATONCU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yeni Platoncu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yeni Platoncu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeni Platonculuk yanlısı olan, yeni Eflatuncu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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