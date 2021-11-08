Yeni şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Kerimcan Durmaz'ın peruklu fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada makyaj yaptığı videolarıyla ünlenen, ardından makyaj markasını kuran ve ABD'ye yerleşerek şarkıcılığa başlayan Kerimcan Durmaz, yeni şarkısı Vida Loca ile ortalığı kasıp kavurdu.

GÖNDERME Mİ YAPTI?

'Peşimde'nin büyük ses getirmesinin ardından ikinci şarkısı 'Vida Loca' ile müzik dünyasında kalıcı bir yer edinmeye çalışan fenomenin en az şarkısı kadar klibi de dikkat çekti.

Klibin sonundaki uçak tuvaleti sahnesiyle, sosyal medyada, geçmişindeki büyük 'uçak tuvaletinde cinsel organını gösterdiği video' skandal yaratan Kerimcan Durmaz'ın, klibiyle 'Olanlara gülüp geçiyorum' mesajı verdiği konuşuluyor.

"BÜTÜN GÖZLER ÜZERİMDE"

Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz, beyaz perukla verdiği pozu paylaşarak, Bütün gözler üzerimde döner durur" notunu ekledi.

Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımına kısa süre içinde beğeni ve yorum yağdı.