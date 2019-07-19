Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Vedat Muriqi şov yaptı!
Sarı-Lacivertli takım, hazırlık maçında Bursaspor'u yeni transferi Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 yendi.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe ile Bursaspor karşılaştı. Fenerbahçe maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 45+2 ve 51. dakikalarda yeni transfer Vedat Muriqi attı.
Sarı-lacivertliler karşılaşmaya kalede Harun Tekin, savunmada Tolga Ciğerci, Okan Turp, Sadık Çiftpınar, Abdülcebrail Akbulut, orta sahada Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, santrforda ise Vedat Muriqi 11'iyle başladı.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Batuhan Yılmaz ve Allahyar Sayyadmanesh de görev aldı.
Sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçında 22 Temmuz'da Wolfsburg ile Avusturya'da karşılaşacak.
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