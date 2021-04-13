Yeni sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre sokağa çıkma yasağının saatleri değişti. Peki Yeni sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

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Koronavirüs salgınında vaka sayılarının 55 bin dolaylarında seyretmesi nedeniyle Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapıldı. İki hafta sürecek kısmi kapanma ilan edilirken sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri de değişti. YENİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre yeni sokağa çıkma yasağı saatleri 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir." HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? Hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 19.00'da başlayacak, saat 05.00'de ise sona erecek. Tayfun Altuntaş Editör