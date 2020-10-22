2020 Radar cezası ne kadar? 51/2-a | 51/2-b | 51/2-c cezaları nedir?
Yeni trafik hız cezaları 2020 - Bir sürücü uzun yola çıkacaksa şayet en çok başına radar cezası gelmesinden endişe duyar. Tuzak gibi konulan radar cezaları nedeniyle bir çok vatandaş mağduriyet yaşamaktadır. Bu sebeple yola çıkmadan önce sürprizlerle karşılaşmamak için güncel radar cezası ne kadar? sorusu önemlidir.
Yolların belirli noktalarında vasıtaların süratini denetlemek hedefiyle yerleştirilen elektronik cihazlara radar adı veriliyor. Araç plakalarını okuyabilen radarlar, geride bıraktığımız aracın süratini sinyaller tarafında belirleyebiliyor. Daha önceden karayolları tarafından belirlenen hız sınırının aşılıp aşılmadığını ölçen radarların bulunduğu bölgelerde, olması gerektiğinden daha süratli vasıta kullanmanız da radar cezalarına sebep olabiliyor.
Radar cezaları güncellendi
Resmi Gazete'de 23 Aralık 2019 yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.
2020 Radar cezaları:
Radar Cezası: 51/2-a cezası nedir?
51/2-a: ceza kodu %10-%30 arası hız aşımı cezasıdır. Ceza Miktarı: 288TL'dir. Erken ödeme %25 indirimle 216 TL'dir Ruhsat sahibine 10 Ceza puanı yansıtılır.
Radar Cezası: 51/2-b cezası nedir?
51/2-b ceza kodu %30-%50 arası hız aşımı cezasıdır. 598 TL cezası vardır. Erken ödemede %25 indirimle 448,50 TL olarak ödenebilir. Ruhsat sahibine 15 Ceza puanı yansıtılır.
Radar Cezası: 51/2-c cezası nedir?
51/2-c Ceza Kodu %50'den ve fazlası için aşım cezasıdır. 1228 TL cezası bulunmaktadır. Erken ödemede %25 indirimle 448,50 TL olarak ödenebilir. Ruhsat sahibine 15 Ceza puanı yansıtılır
2020 Trafik Cezasına nasıl itiraz edilir?
RADAR CEZASI E-DEVLETE NE ZAMAN DÜŞER?
Radar doğrulusunda plakanıza yazılan trafik cezaları sisteme 3 gün ortamında e-devlet sistemine yansıtılmaktadır. Hem de adınıza kayıtlı olan aracın trafik cezası sorgulaması prosedürlerini de e-devlet üzerinden basit bir şekilde yapılabilmektedir.
Plakadan Trafik Cezası Sorgulama İşlemi için TIKLAYINIZ
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesinden trafik ve otopark cezası sorgulamak için TIKLAYINIZ!
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden trafik cezası sorgulamak için tıklayın.
E-Devlet Üzerinden Trafik Cezası Ödeme için TIKLAYINIZ!
GİB Üzerinden Trafik Cezası Ödeme için TIKLAYINIZ!
Trafik Cezaları Nereye Ödenir?
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yer alan bilgilere trafik cezası ödenen bankalar ve bu anlaşmalı bankalara ait kredi kartları şu şekildedir:
- HALKBANK: Paraf, VISA ve MasterCard
- İŞ BANKASI: Maximum, Maximiles, VISA ve MasterCard
- YAPI KREDİ: VISA ve Mastercard
- AKTİF BANK: Tüm Aktif Bank kredi kartları
- VAKIFBANK: VISA ve MasterCard
- ZİRAAT BANKASI: VISA ve MasterCard
- ODEABANK: Odeabank Bank’O Card, Odeabank Bank’O Atlas , Odeabank Private Card ve Odeabank Ticari kredi kartları
- Albaraka: Worldcard
- Anadolubank: Worldcard
- TEB: tüm TEB Bonus ve TEB World Kredi Kartları (VISA ve MASTERCARD)
- DENİZBANK: Tüm Denizbank VISA ve MasterCard
- AKBANK: Axess, Wings, Free, Axess Business, Wings Business, Bank’O Card Axess kredi kartları ve Neo banka kartı
- GARANTİ Bankası: Bonus, Miles and Smiles, Flexi American Express, VISA ve MasterCard, Alternatifbank BONUS, ING BONUS, Şekerbank BONUS, Tekstilbank BONUS, Burgan BONUS
- HSBC: Advantage, VISA ve MasterCard
- FİNANSBANK: Card Finans, VISA ve MasterCard
- TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI: Tüm Türkiye Finans Katılım Bankası kredi kartları
Trafik cezalarında En düşük ceza: 104 Lira
Buna göre, 2020'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilecek.
En düşük ceza ise: 32 bin 719 Lira
En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.
Trafik cezaları 2020 Güncel liste:
- Emniyet kemeri kullanmamak 132 TL
- Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak 288 TL
- Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak 288 TL
- Kırmızı ışık kuralına uymamak 288 TL
- Hız sınırlarını % 10'dan % 30'a kadar aşmak 288 TL
- Hız sınırlarını % 30'dan % 50'ye kadar aşmak 598 TL
- Hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak 1,228 TL
- Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek 288 TL
- Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına aykırı davranmak 288 TL
- Sağa, sola, dönel kavşaklarda ve dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uymamak 132 TL
- Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 132 TL
- Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları (çakar veya siren) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak 1,228 TL
- Araçta teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması 1,228 TL
- Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/1.defada 1,228 TL
- Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/2.defada 1,540 TL
- Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/3.defada 2,474 TL
- Uyuşturucu veya alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek 3,517 TL
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak 6,334 TL
- Ehliyetsiz araç kullanmak 2,474 TL
- Dönüş kuralları dışında aracın el freninin çekilmesi suretiyle ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift atmak) 6,141 TL
- Aracı tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak 1,228 TL
- Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 505 TL
- Aracı plakasız kullanmak 2,081 TL
- Araca sahte plaka takmak veya kullanmak 6,129 TL