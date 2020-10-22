2020 Radar cezası ne kadar? 51/2-a | 51/2-b | 51/2-c cezaları nedir?

Yolların belirli noktalarında vasıtaların süratini denetlemek hedefiyle yerleştirilen elektronik cihazlara radar adı veriliyor. Araç plakalarını okuyabilen radarlar, geride bıraktığımız aracın süratini sinyaller tarafında belirleyebiliyor. Daha önceden karayolları tarafından belirlenen hız sınırının aşılıp aşılmadığını ölçen radarların bulunduğu bölgelerde, olması gerektiğinden daha süratli vasıta kullanmanız da radar cezalarına sebep olabiliyor.

Radar cezaları güncellendi

Resmi Gazete'de 23 Aralık 2019 yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

2020 Radar cezaları:

Radar Cezası: 51/2-a cezası nedir?

51/2-a: ceza kodu %10-%30 arası hız aşımı cezasıdır. Ceza Miktarı: 288TL'dir. Erken ödeme %25 indirimle 216 TL'dir Ruhsat sahibine 10 Ceza puanı yansıtılır.

Radar Cezası: 51/2-b cezası nedir?

51/2-b ceza kodu %30-%50 arası hız aşımı cezasıdır. 598 TL cezası vardır. Erken ödemede %25 indirimle 448,50 TL olarak ödenebilir. Ruhsat sahibine 15 Ceza puanı yansıtılır.

Radar Cezası: 51/2-c cezası nedir?

51/2-c Ceza Kodu %50'den ve fazlası için aşım cezasıdır. 1228 TL cezası bulunmaktadır. Erken ödemede %25 indirimle 448,50 TL olarak ödenebilir. Ruhsat sahibine 15 Ceza puanı yansıtılır

2020 Trafik Cezasına nasıl itiraz edilir?

RADAR CEZASI E-DEVLETE NE ZAMAN DÜŞER?

Radar doğrulusunda plakanıza yazılan trafik cezaları sisteme 3 gün ortamında e-devlet sistemine yansıtılmaktadır. Hem de adınıza kayıtlı olan aracın trafik cezası sorgulaması prosedürlerini de e-devlet üzerinden basit bir şekilde yapılabilmektedir.

Plakadan Trafik Cezası Sorgulama İşlemi için TIKLAYINIZ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesinden trafik ve otopark cezası sorgulamak için TIKLAYINIZ!

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden trafik cezası sorgulamak için tıklayın.

E-Devlet Üzerinden Trafik Cezası Ödeme için TIKLAYINIZ!

GİB Üzerinden Trafik Cezası Ödeme için TIKLAYINIZ!

Trafik Cezaları Nereye Ödenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yer alan bilgilere trafik cezası ödenen bankalar ve bu anlaşmalı bankalara ait kredi kartları şu şekildedir:

HALKBANK: Paraf, VISA ve MasterCard

İŞ BANKASI: Maximum, Maximiles, VISA ve MasterCard

YAPI KREDİ: VISA ve Mastercard

AKTİF BANK: Tüm Aktif Bank kredi kartları

VAKIFBANK: VISA ve MasterCard

ZİRAAT BANKASI: VISA ve MasterCard

ODEABANK: Odeabank Bank’O Card, Odeabank Bank’O Atlas , Odeabank Private Card ve Odeabank Ticari kredi kartları

Albaraka: Worldcard

Anadolubank: Worldcard

TEB: tüm TEB Bonus ve TEB World Kredi Kartları (VISA ve MASTERCARD)

DENİZBANK: Tüm Denizbank VISA ve MasterCard

AKBANK: Axess, Wings, Free, Axess Business, Wings Business, Bank’O Card Axess kredi kartları ve Neo banka kartı

GARANTİ Bankası: Bonus, Miles and Smiles, Flexi American Express, VISA ve MasterCard, Alternatifbank BONUS, ING BONUS, Şekerbank BONUS, Tekstilbank BONUS, Burgan BONUS

HSBC: Advantage, VISA ve MasterCard

FİNANSBANK: Card Finans, VISA ve MasterCard

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI: Tüm Türkiye Finans Katılım Bankası kredi kartları

Trafik cezalarında En düşük ceza: 104 Lira

Buna göre, 2020'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilecek.

En düşük ceza ise: 32 bin 719 Lira

En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.

Trafik cezaları 2020 Güncel liste: