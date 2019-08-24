Yeni uygulamayla artık kilometre mağduru olunmuyor

İkinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin ortadan kalkması amacıyla yeni bir uygulama getirildi. Hizmete sunulan bu uygulamadan 1.5 milyon kişi yararlandı.Uygulama, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor.

İNTERNETTEN HALLEDİLEBİLİYOR

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTTBank internet bankacılığıyla, PTTBank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu “www.epttavm.com” ve “HGS-Online Bakiye Yükle” mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor. PTT’nin sağladığı verilere, aracın plaka veya şasi numarası girilerek 6 lira bedelle bakılabiliyor.