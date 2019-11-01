Yeni vergi paketi kabul edildi! İşte Yeni vergi paketinin içeriği...

Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilen yeni vergi paketi zenginden daha fazla vergi alınmasını öngörüyordu. Yeni vergi paketine göre yıllık geliri 500 bin TL'den fazla olanlar artık daha fazla vergi ödeyecek. Tatile çıkan vatandaş 5 yıldızlı otelde kaldığı her gece için kişi başına ekstra 18 TL vermek zorunda kalacak. Dijital Hizmet Vergisi ile Türkiye'de iş yapan dev şirketler yüzde 7.5 vergi ödeyecek. Zamanında ödenmediği için getirilen vergi cezalarında yüzde 50'ye kadar indirim yapılabilecek. Futbolculara ve hakemler artık vergi ödeyecek. Yeni vergilerden Hazine'ye yılda 6 milyar TL girmesi öngörülüyor.

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 31 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Öne çıkan maddeler şöyle: