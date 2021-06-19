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Yeni yapılandırma yürürlüğe girdi, çalışmadan emekli olmanın yolu açıldı! İşte düşük primle emekliliğin şartları...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasında başvuru süreci 30 Ağustos tarihine kadar devam ederken borçluların yanı sıra emekli olmak isteyenleri de yakından ilgilendiren yeni yasa ile birlikte, vatandaşlara çalışmadan emekli olma imkanı da getirildi. İşte düşük primle, çalışmadan emekliliğin detayları...

Yeni yapılandırma yürürlüğe girdi, çalışmadan emekli olmanın yolu açıldı! İşte düşük primle emekliliğin şartları... 1126

Kamu borcu olan milyonlarca vatandaşı rahatlatacak yapılandırma kanununun yürürlüğe girmesinin ardından son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak açıklandı. Faizleri silen ve taksit imkanı sunan yapılandırma ile, borçluların yanı sıra emekli olmak isteyen vatandaşlara da gün doğdu. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolayalığı getirilirken, bu imkanlar, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının da isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmalarını da teşvik ediyor. İşte çalışmayanlara, düşük primle emeklilikte tüm ayrıntılar...

 