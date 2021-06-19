Yeni yapılandırma yürürlüğe girdi, çalışmadan emekli olmanın yolu açıldı! İşte düşük primle emekliliğin şartları...
Yeni yapılandırma yürürlüğe girdi, çalışmadan emekli olmanın yolu açıldı! İşte düşük primle emekliliğin şartları...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasında başvuru süreci 30 Ağustos tarihine kadar devam ederken borçluların yanı sıra emekli olmak isteyenleri de yakından ilgilendiren yeni yasa ile birlikte, vatandaşlara çalışmadan emekli olma imkanı da getirildi. İşte düşük primle, çalışmadan emekliliğin detayları...