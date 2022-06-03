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Yeni YÖK üyesi Halit Eyüp Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir Biyografisi

Yeni YÖK üyesi Halit Eyüp Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? soruları Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından araştırılıyor. İşte, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir Biyografisi...

Yeni YÖK üyesi Halit Eyüp Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir Biyografisi

Yeni YÖK üyesi Halit Eyüp Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Atama kararlarına göre, atanan yeni YÖK üyelerinden biri de Halit Eyüp Özdemir oldu. Böylelikle Halit Eyüp Özdemir'in akademik kariyeri merak konusu haline geldi.

YENİ YÖK ÜYESİ HALİT EYÜP ÖZDEMİR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1975 yılında İstanbul`da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul`da tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programına katıldı.

AKADEMİK KARİYERİ NE? PROF. DR. HALİT EYÜP ÖZDEMİR BİYOGRAFİSİ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı`nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. "Düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girişi" başlıklı teziyle 2000 yılında yüksek lisansını tamamladı ve yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde doktora çalışmalarına başladı.

2005 yılında, "Kamu İhale Kanununda Düzenlenen İhale İşlemleri" başlıklı teziyle doktor unvanını alan Özdemir, 2006 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı.

Özdemir, son olarak YÖK üyeliğine atandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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