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Yeni Zelanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Yeni Zelanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yeni Zelanda'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Yeni Zelanda'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yeni Zelanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Yeni Zelanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yeni Zelanda, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güneydoğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük ve birçok küçük adadan oluşur.

Yeni Zelanda'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Yeni Zelanda 5100000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 119. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00066 olduğu görülmektedir.

Yeni Zelanda'nın Müslüman Nüfus sayısı 37000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Yeni Zelanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Yeni Zelanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yeni Zelanda'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Yeni Zelanda'nın yüz ölçümü 267756 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Yeni Zelanda'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 4395  km²    Karasal Alan : 262443 km²

Yeni Zelanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Yeni Zelanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yeni Zelanda'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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