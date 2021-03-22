Yeni Zelanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Yeni Zelanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yeni Zelanda, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güneydoğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük ve birçok küçük adadan oluşur.

Yeni Zelanda'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Yeni Zelanda 5100000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 119. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00066 olduğu görülmektedir.

Yeni Zelanda'nın Müslüman Nüfus sayısı 37000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Yeni Zelanda'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Yeni Zelanda'nın yüz ölçümü 267756 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Yeni Zelanda'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 4395 km² Karasal Alan : 262443 km²

Yeni Zelanda'nın Haritadaki Yeri / Konumu