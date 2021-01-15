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  3. Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı!

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı!

Son dakika haberi... Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı!

Son dakika haberi... Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı.

Başkentte bugün ilk olarak Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı düzenlenmişti. İkinci saldırının hedefi ise İYİ Parti'ye yakın Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu oldu. Edinilen bilgilere göre, Orhan Uğuroğlu arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtildi. Şu anda Emniyette ifade veren
Uğuroğlu'nun sağlık durumu iyi.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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