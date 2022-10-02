Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: "Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin olağan kongresinde 6lı masayı hedef alarak Adaylarını bile belirleyip çıkaramıyorlar. Millet bunlara nasıl güvensin." dedi.

Rukiye Karapunar
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: "Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz"

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Yüreğir Kültür Merkezi'nde partisinin Adana 2. Olağan İl Kongresine katıldı. Kongrede konuşan Erbakan, Altılı Masa'nın milletin derdine derman olacak bir tane proje açıklamadığını ifade ederek, "Adaylarını bile belirleyip çıkaramıyorlar. Millet bunlara nasıl güvensin. Varsa yoksa parlamenter sistem. Biz bunlardan millete bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz." dedi.

Bakın en son iki büyük ortak arasında adaylık kavgası çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu adaylığını adete masaya dayattı. Meral Hanım "Biz noter değiliz" dedi. Daha da ileri gitti, CHP'den emanet milletvekili almalarından kaynaklanan "diyet borçlarını" Ömer Seyfettin'in "Diyet" adlı eserindeki ilişkiye benzetti. "Biz CHP'ye diyet borcumuzu 31 Mart seçimlerinde ödedik" dedi" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz

"BİRBİRLERİNE DİYET BORCU ÖDEME HAZIRLIĞINDALAR"

HDP'nin diyet borcunu hatırlattığını söyleyen Erbakan, "Masaya dışarıdan destek veren ve baskı yapan HDP'nin yetkilileri ikide bir bu diyet borcunu hatırlatıyor. "Biz destek vermesek siz o koltuklarda oturamazdınız, o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz" diyorlar. Daha bu aşamadayken bu hallere düşmüş, birbirlerine diyet borcu ödeme pazarlığına düşmüş bu yapıdan millet ne bekleyecek Allah aşkına. Bunlar iktidara gelmesi halinde millete ne verebilecek" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ ELEŞTİRDİ

İstanbul Sözleşmesi'nin karı-koca kavramını ortadan kaldırıp yerine partner kavramını getirmeye kalkan bir sözleşme olduğunu ifade eden Erbakan, şunları kaydetti: "Neden karı-koca demiyorsun da bu sözleşmede partnerler diyorsun, çünkü erkek erkeğe de partner oluyor. Kadın kadına da partner oluyor. Ayrıca partner olması için nikah birlikteliğinin de olmasına gerek yok. Karı koca dersen bu nikah birlikteliğiyle bir araya gelmiş kadın ve erkekten oluşan bir aile demek. Böyle bir aile mefhumunu kabul etmiyor. Allah muhafaza buyursun; bu, Avrupa ülkelerinde bazılarında olduğu gibi kadın kadına, erkek erkeğe evliliklerin altyapısını oluşturmanın bir adımıdır. Bu sinsi sözleşmeyi "gelir gelmez tekrardan geri getireceğim" diyen bir Altılı Masa. O masada oturan muhafazakar, mütedeyyin tabana sahip olan partilerin durumuna hayret ediyorum. Buna nasıl ses çıkarmıyorsun." ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz

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