Yenikapı-Hacıosman metrosundaki teknik arıza isyan ettirdi! Vatandaşlar çileden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Yenikapı - Hacıosman metro seferleri, teknik arıza nedeniyle birçok kez duruyor. Söz konusu arızalardan biri de bugün yaşandı. Yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda yoğun oluşturdu. Yaşanan durum üzerine vatandaşlar, otobüslere yönlenince bu kez de otobüs durakları doldu. Arızanın giderilememesi üzerine seferler, Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı olarak devam etti.

"ŞİMDİ DE OTOBÜS BEKLİYORUZ"

Metroya binemeyince otobüs beklemek zorunda kalan Nisanur Güzelyurt ve Sevdem Usta ,“Biz geldik, metro bozuldu dediler. Otobüs bekliyoruz. Biz Taksim’e gidecektik. Bayadır bekliyoruz, 20 dakika olmuştur. Şimdi de otobüs bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"SADECE BURADA BEKLİYORUZ"

Murat Doğan isimli vatandaş ise, “Ben yeni geldim. Metro bir süredir bozukmuş. Seferler aktarmalı olacakmış. Ben de yaklaşık 10 dakikadır bekliyorum. Osmanbey’e gidecektim. Bir yere yönlendirdiklerini duymadım. Sadece burada bekliyoruz. Anons yapıldı, 15 dakika aralıklarla yapılacakmış seferler” dedi.

"TEKNİK ARIZA VARMIŞ, NEDENİ BELLİ DEĞİLMİŞ"

Ömer Pehlivan isimli vatandaş da, “Teknik bir arıza varmış, nedeni de belli değilmiş. İnsanları da uyarmıyorlar aşağı inerken. Virüsten yeni çıktık ama bu şartlar altında burada daha büyük bir sıkıntı olabilir” diye konuştu.