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Yenilgi sonrası Beşiktaş taraftarından tepki!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında Ajax'a 2-1 yenildi. Beşiktaş üçüncülük şansını da kaybederek son maçlar öncesinde Avrupa kupalarına veda etmiş oldu. Maç sonrası Beşiktaş taraftarı tepkisini dile getirdi. İşte detaylar...

Yenilgi sonrası Beşiktaş taraftarından tepki!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırladı. 
İlk yarıyı Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle 1-0 önde kapatan Beşiktaş ikinci yarıda Sebastien Haller'in peş peşe attığı gollere engel olmayı başaramadı ve mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı taraftarlar tepkisini dile getirdi. Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Yalçın’dan takımı tribünlere getirmesini istedi.

"SERGEN YALÇIN TAKIMI AYAĞA KALDIR"

Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar "Ayağa kaldır, ayağa kaldır; Sergen takımı ayağa kaldır" yönünde uzun süre tempo tuttu.

{TITLE_STRIP}Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı!

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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